Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/2018

05.10.2022 13:00

"Наполи" считается довольно крепким итальянским клубом, который всегда стремится к высшим строчкам в Серии А. Иногда неплохо команда выступает и в еврокубках, однако таковым нельзя назвать сезон 2017/2018. Неаполитанцы начали его в Лиге Чемпионов, но смогли занять только третью строчку в группе, которая позволяет выйти в Лигу Европы. Но даже с попаданием в более слабый турнир "аззури" не сумели добиться серьезных достижений – выбыли уже на стадии одной шестнадцатой финала. А перейдя на сайт для ставок онлайн 1xBet вы можете заключать пари на все будущие матчи команды.

Еврокубки для "Наполи" начались с жеребьевки, в которой им довольно сильно повезло, так как оппонентами стали:

● "Манчестер Сити", Англия.

● "Шахтер" Донецк, Украина.

● "Фейеноорд", Нидерланды.

В этом квартете был один явный лидер – команда из Англии. С "Шахтером", а тем более "Фейеноордом", неаполитанцы могли играть на равных, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Но, как показал розыгрыш, "Наполи" полностью провалился, выиграв лишь два матча из шести при четырех поражениях. Один раз получилось обыграть "Фейеноорд" и раз "Шахтер". В итоге получилось набрать всего шесть баллов. Если бы нидерландский клуб не провалился еще больше, добыв всего три очка, итальянская команда опустилась бы еще ниже. Однако шести очков хватило чтобы занять третью строчку и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Матч Наполи в ЛЕ

В первой же игре соперником стал немецкий РБ Лейпциг. В том сезоне команда показывала отличную игру и обладала молодым талантливым поколением игроков. Кстати, на сайте для онлайн ставок 1xBet вы можете заключать свои пари на все будущие матчи этих команд.

И уже в первой игре РБ показал всю свою силу, выиграв со счетом 1:3. Единственный гол за "Наполи" забил Адам Уна, оставив клубу шансы на отыгрыш в ответной игре. И команда воспользовалась ним, выиграв второй матч со счетом 2:0 – по голу забили Петр Зелиньский и Лоренцо Инсинье. В результате, по сумме двух игр счет стал равным 3:3, но дальше прошел именно РБ по правилу выездного гола. Так для "Наполи" завершился тот сезон в еврокубках. С одной стороны, команда его полностью провалила, не сумев выиграть конкуренцию в группе Лиги Чемпионов и выбыв уже на одной шестнадцатой Лиги Европы. С другой же, команда достойно играла в ЛЕ и во второй игре сделала отличный камбэк, подарив болельщикам яркую игру.