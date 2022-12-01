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Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP
Позвольте себе немного роскоши и комфорта. Традиционную рабочую униформу талантливые стилисты превратили в настоящие украшения сезонных капсул модниц. Брендовый комбинезон уместен на свадьбе, в путешествии, на работе и в фитнес-зале. Чем удивляет новая коллекция онлайн-магазина INTERTOP?
Офисные варианты
Экстравагантная интерпретация классического делового костюма входит в моду. Бизнес-партнеры оценят стильную модель бренда A LOT стального цвета из экокожи. Функциональны комбинезоны с верхом в рубашечном стиле от ANDRE TAN и Armani Exchange. Для пятничного визита на работу подходит джинсовая модель с бриджами Colin’s.
Прогулочные комбинезоны
Фантазия дизайнеров безгранична. Бренды предлагают модели для разных сезонов, с брюками и шортами, капюшонами.
Обратите внимание на прогулочные комбинезоны в коллекции INTERTOP:
- на флисе с капюшоном и молнией от ISSA Plus;
- ироническая аллюзия H&M на баварский традиционный мужской костюм;
- круизная модель с глубоким вырезом на спинке, ретро воротником и рукавами фонариком Gepur;
- джинсовая модель для шопинга от Bimba Y Lola с рукавом-буф и укороченными брюками;
При выборе модели внимательно изучите размерную сетку: у комбинезона обязательная идеальная посадка по фигуре.
Комбинезоны для торжества и отпуска
Элегантные модели великолепно смотрятся на фоне экзотической природы и в семейных фото. Gepur разработал модель с анатомическими вытачками и соблазнительным вырезом декольте молочного и малинового оттенков. Яркие трансформеры от ISSA Plus эффектны в ярком тропическом освещении. Верх изделия – два автономных треугольных полотнища, которые можно завязывать как угодно.
Комбинезоны для фитнеса
Плотно облегают тело, не мешают двигаться. Спортивный комбинезон из бифлекса ощущается как вторая кожа: пропускает воздух, быстро впитывает влагу. В коллекции Nova Vega яркие модели украшены контрастными швами, которые выгодно подчеркивают подтянутый силуэт спортсменки. Стильная модель Zen Wear с фантазийными вырезами на спине выполнена из эластичного Soft Touch Cotton.
Горнолыжные комбинезоны
Спасают от снега и влаги, удобны во время скоростных спусков на лыжах и сноуборде. Модель The North Face с технологией DryVent 3L и водоотталкивающей обработкой DWR надежно защищает от влаги и ветра. Легкий утеплитель не прибавляет килограммы на селфи. Выбирайте модели из ярких тканей, чтобы фигуру было видно на фоне снега и скал.
Теги: мода, женщина, комбинезон
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- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
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