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Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
Щоб ноутбук зберігав свою ефективність, необхідно стежити за станом його акумулятора. Портативним пристроєм він перестане бути у той момент, коли не зможе працювати без розетки та адаптера живлення. Справа в тому, що батарея - це хімічний елемент, що перезаряджається, який в процесі використання втрачає свою продуктивність і властивості. З цієї причини АКБ потребує періодичної заміни. Це стосується і обладнання Lenovo, для якого знайти відповідний акумулятор можна тут https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-noutbuka/brend-noutbuka/lenovo. Що враховувати під час вибору нової батареї?
Маркування, серійний номер та модель лептопу
Для ефективного пошуку батареї Леново обов'язково зверніть увагу на серійник. Це унікальний ідентифікатор, який дозволяє практично без помилок знайти сумісні комплектуючі. Індивідуальний код потрібно шукати на маркувальній наклейці, яка зазвичай розташована під батареєю або на нижній частині корпусу пристрою. До того ж весь перелік характеристик та маркування вдасться встановити програмним шляхом, запустивши, наприклад, програму aida.
Напруга акумулятора
Одиницею вимірювання є вольти (В). Іноді ноутбуки навіть однієї серії можуть мати батарейні збирання, що відрізняються за вихідною напругою. Якщо неправильно підібрати акумулятор, ноутбук, відповідно, не зможе працювати в штатному режимі.
Ємність акумулятору
Від цього параметра залежить час автономної роботи ноутбука на повному заряді. Чим вище значення ємності, тим довше пристрій може бути мобільним. Саме тому при виборі АКБ обов'язково варто звертати увагу на ємність, а при необхідності можна знайти навіть посилені варіанти батарей. Чим більша ємність, тим більше комп'ютер може працювати без підключення до електрики.
Від чого залежить вартість батареї Леново?
На остаточну вартість продукту можуть впливати такі фактори:
1. Виробник – оригінальна батарея, як правило, коштуватиме на порядок дорожче порівняно з аналогічними варіантами сторонніх брендів.
2. Вік ноутбука - чим свіжіший і популярніший портативний пристрій, тим вищий цінник на запчастини для нього..
3. Місткість - чим більше обсяг накопичуваної енергії, тим дорожче коштує АКБ.
4. Якість виготовлення - комплектуючі, такі як батареї, можуть бути виготовлені за декількома стандартами якості. Від цього змінюватиметься і ціна товару.
Отже, без батареї лептоп втрачає головну свою перевагу – мобільність, тому до вибору нових комплектуючих варто поставитися з максимальною відповідальністю.
Теги: ноутбук, аккумулятор, выбор, Lenovo
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- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
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