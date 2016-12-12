Как избежать похмелья от вина

12.12.2016 07:49

Чем меньше в алкоголе спирта, тем меньше шансов проснуться утром с головной болью. Однако, как оказалось, вино - особенный напиток. Недавно британские ученые установили, что похмелье после этого напитка имеет необычную природу. Ранее считалось, что всему виной сульфиты (консерванты, которые есть в любом вине).

Оказалось же, виноваты в раскалывающейся голове танины и сахар. Ну и наиболее важный момент - у многих есть аллергия на вино!

Танины - это антиоксиданты, они содержатся в виноградной кожуре, семенах и стеблях. И именно из-за них появляется сухость во рту.

Гистамины - химические вещества, которые выделяются при аллергической реакции. Из-за них появляется насморк, сухость в глазах и головная боль.

Проверить, если ли аллергия на гистамины, можно очень просто - заварить пакет крепкого чая и выпить его. Если начала болеть голова - то плохо будет и от красного вина, лучше попробовать белое, передает Wall Street Journal.

Третья причина болей - сахар. Когда смешивается спирт и глюкоза, организм требует много воды для процесса переваривания. В итоге получается нехватка жидкости в организме, которая и приводит к головной боли.

- Чтобы предотвратить похмелье, попробуйте выпить две чашки кофе перед тем, как открыть бутылку вина, - советуют эксперты.

Кофеин сужает кровеносные сосуды и уменьшает неприятные эффекты от вина. А еще лучше употреблять белое вино.

Кроме того, стоит помнить что в сухих винах меньше сахара, а значит меньше шансов обзавестись похмельем.

Источник: kp.ua.