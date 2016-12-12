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Как избежать похмелья от вина
Чем меньше в алкоголе спирта, тем меньше шансов проснуться утром с головной болью. Однако, как оказалось, вино - особенный напиток. Недавно британские ученые установили, что похмелье после этого напитка имеет необычную природу. Ранее считалось, что всему виной сульфиты (консерванты, которые есть в любом вине).
Оказалось же, виноваты в раскалывающейся голове танины и сахар. Ну и наиболее важный момент - у многих есть аллергия на вино!
Танины - это антиоксиданты, они содержатся в виноградной кожуре, семенах и стеблях. И именно из-за них появляется сухость во рту.
Гистамины - химические вещества, которые выделяются при аллергической реакции. Из-за них появляется насморк, сухость в глазах и головная боль.
Проверить, если ли аллергия на гистамины, можно очень просто - заварить пакет крепкого чая и выпить его. Если начала болеть голова - то плохо будет и от красного вина, лучше попробовать белое, передает Wall Street Journal.
Третья причина болей - сахар. Когда смешивается спирт и глюкоза, организм требует много воды для процесса переваривания. В итоге получается нехватка жидкости в организме, которая и приводит к головной боли.
- Чтобы предотвратить похмелье, попробуйте выпить две чашки кофе перед тем, как открыть бутылку вина, - советуют эксперты.
Кофеин сужает кровеносные сосуды и уменьшает неприятные эффекты от вина. А еще лучше употреблять белое вино.
Кроме того, стоит помнить что в сухих винах меньше сахара, а значит меньше шансов обзавестись похмельем.
Источник: kp.ua.
Теги: Донбасс, здоровье, вино, похмелье
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