Инсульт боится сосновых шишек

18.12.2016 13:48

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается структурными изменениями в головном мозге. Исход заболевания зависит от скорости и качества оказываемой медицинской помощи. Зачастую инсульт приводит к смерти или стойкой инвалидности. Поэтому профилактика и лечение последствий инсульта имеет огромное значение.

В народной медицине для этих целей используется настойка зрелых сосновых шишек на спирту или водке с добавлением домашнего уксуса.

5 зрелых сосновых шишек раздробить и залить 250 мл 70%-ного спирта или качественной водкой. Настаивать при комнатной температуре 10 дней. Затем процедить и добавить 1 чайную ложечку домашнего яблочного уксуса (или же виноградного).

Принимать эту настойку нужно каждый день перед сном, добавив 1 чайную ложку в стакан Вашего любимого чая. Главное, чтобы он был некрепким. Хорошо, если Вы добавите в него еще и натурального меда.

Это средство используется для разжижения крови, оно очищает сосуды головного мозга, препятствует и блокирует гибель нервных клеток, способствует восстановлению координации движений и речи.

Курс лечения этим лекарством — достаточно долгий, около полугода. И помните: это средство — вспомогательное! Ни в коем случае не отказывайтесь от лечения, назначенного врачом.

Будьте здоровы!

Источник fav0rit77.ru