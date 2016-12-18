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Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство
В холодное время года большинство из нас старается тепло одеваться, пить горячие напитки и употреблять витамины. Но даже это не всегда спасает нас от болезней. Подхватить вирус может каждый, от этого никто не застрахован.
В результате бактериальных и вирусных инфекций зачастую поражается дыхательная система. Выздоровление обычно занимает много времени. Стойкий кашель и бронхит могут держаться от пары дней до трех недель. Поэтому действовать стоит незамедлительно, как только появятся первые признаки.
Хватит использовать дорогие неэффективные лекарства. Возьмите на вооружение натуральные средства. Вот одно из самых лучших!
Натуральное средство от бронхита
Ингредиенты
250 мл молока
1 ч. л. сливочного масла
1 ч. л. мёда
0,25 ч. л. пищевой соды
1 желток
Приготовление
1. Вскипятите молоко и остудите его.
2. Добавьте сливочное масло (можно заменить на какао-масло) и мёд. Хорошо перемешайте. Затем добавьте соду, яичный желток и хорошо перемешайте еще раз. Взрослые могут добавить по желанию 1 десертную ложку коньяка.
Пейте это лекарство в течение 5 дней перед сном. Первые улучшения вы заметите на следующее утро.
Источник Проще простого
Теги: Донбасс, лечение, кашель, бронхит
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