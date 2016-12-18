Спина — это «мусорная свалка» и место, куда мы помещаем все, на что у нас нет желания смотреть

18.12.2016 06:48

Спина представляет собой интересную смесь симво­лов и значений. С одной стороны, это место, куда мы помещаем все, на что у нас нет желания смотреть, или то, что не должен увидеть кто-либо другой, с другой стороны, это наша «мусорная свалка», где мы хороним те наши чувства и переживания, которые вызывали боль и растерянность.

Мы не можем видеть нашу спину и поэтому уподобляемся страусу, полага­ющему, что если он засунул голову в песок и не видит, что делается вокруг, то все в порядке. Тогда мы жалуемся на «плохую спину», как будто она в чем-то провинилась! Но она не только играет роль «мусорной свалки», в спине содержится позвоночник, самая важная часть внутренней структуры разума тела, основа нашего существа, опорный каркас, на котором тело и выстроено.

Позвоночник

Этот набор позвонков представляет нашу самую цен­тральную внутреннюю энергию и соотносится с наши­ми самыми высокими духовными устремлениями. По­звоночник служит оплотом всех остальных частей тела. Он делает нас сильными и уверенными или придает нам «бесхребетный» вид. Он соединяется со всеми многообразными аспектами нашего существа посредством скелета, центральной нервной системы и системы циркуляции крови, поступающей от мозга к остальным частям тела. Таким способом каждая мысль, чувство, событие, реакция и впечатление «впе­чатываются» в позвоночник и в соответствующие от­делы организма.

Многие направления медицины уде­ляют внимание этой области. Например, мануальная терапия фокусируются именно на позвоночнике, «тех­ника изменения» — на спинальных рефлексах. В этих системах учитывается тот факт, что через по­звоночник можно достичь всех отделов нашего орга­низма и оказать на них влияние.

Позвоночник — это первая часть физического тела, которая формируется после зачатия; отсюда развивается и все остальное тело. Следовательно, он отражает наше стремление к воплощению, вступле­нию в бытие. Развитие сознания в период беременно­сти, согласно пренатальной модели, происходит через позвоночник.

Эта модель отслеживает развитие от зачатия на уровне шеи до рождения на уровне половых органов; происходящее здесь движе­ние — это одна из форм созревания по мере движе­ния энергии вниз вдоль позвоночника. В то же время позвоночник отражает и систему чакр, и энергию кундалини, которая от основания позвоночника восхо­дит вверх.

Верхняя часть спины

Под верхней частью спины мы подразумеваем об­ласть, расположенную ниже уровня плеч до основа­ния лопаток. Поскольку эта область отражает период постзачатия, или стадию внутреннего и личностного развития, то и нерешенные вопросы, которые мы накапливаем здесь, неизбежно связаны с нашими чув­ствами или растерянностью по отношению к самим себе. В этой области мы способны выразить сердеч­ную чакру и энергию любви посредством рук и кис­тей.

В спине замыкаются такие аспекты, как любовь и теплота в отношении к другому человеку, которые мы не можем выразить и потому прячем, или наобо­рот, раздражение и равнодушие, которые мы не хо­тим допустить. Эти чувства ищут выход, но если их постоянно игнорировать или отрицать, то они будут накапливаться и проявляться как гнев и ярость.

Напряженные мышцы, образующие «броню» в верх­ней части спины, часто полны ярости, которая изна­чально была направлена на себя, но затем спроеци­ровалась наружу в отношении кого-либо другого. Это можно видеть на примере «вдовьего горба» — обра­зования из мягких тканей в верхней части спины, характерного в большей степени пожилым женщи­нам. Он свидетельствует о накоплении злобы и оби­ды, не имевших на протяжении многих лет выраже­ния; он свидетельствует о наступлении старости и об утрате смысла и цели жизни.

Верхняя часть спины тесно связана с плечами и энергией, которая выражается в этой области, как это было описано ранее. Следовательно, боль и на­пряжение, которые проявляются здесь, связаны с разочарованием и раздражением из-за того, что мы занимаемся не тем, чем хотели бы действительно заниматься, вопреки своим амбициям и устремлениям.

Это неизбежно происходит из-за того, что мы отсе­каем себя от истинных внутренних желаний и «хоро­ним» их в спине, возможно, потому что они кажутся неприемлемыми или противоречат тому, что от нас ожидают. Освобождая скрытое раздражение и раз­очарование, мы можем также раскрыть свои запрятан­ные амбиции и устремления. Так как эта область относится к первой стадии развития после зачатия, поэтому она предстает как проявление нашей внут­ренней цели. Это может означать просто поиск сво­его пути в жизни, однако на более высоком уровне это может означать освобождение от соблазна и вла­сти материального мира, осознание своего духовного предназначения.

Средняя часть спины

Это небольшая область спины в проекции солнечного сплетения, в которой довольно часто происходит на­рушение равновесия. Она представляет период появ­ления первых признаков шевеления плода, то есть то время в развитии плода, когда происходит смещение в сознании от осознания себя к осознанию того, что не есть «Я». Иными словами, она подобна оси каче­лей, уравновешивающей внутренние, личные аспекты нашего существа с внешними, общественными. Когда эта область открыта и функционирует, тогда мы сво­бодны в том, чтобы выразить свои внутренние чув­ства и придать глубину и смысл своему миру. Когда она закрыта или заблокирована, то это свидетель­ствует о препятствии, об удержании энергии, кото­рая должна свободно устремляться наружу, или же о боязни самовыражения; это может быть нежелание отпускать энергию во внешнем направлении из-за того, что мы чувствуем себя в безопасности, когда она запрятана внутри.

Поскольку движение вниз есть часть процесса созревания, здесь располагается естественная точка блокирования, точка удержания энергии, отражающая наше внутреннее сопротивление старению, отрицание ответственности или собственной смертности. Здесь мы должны перейти от собственного «я» к взаимоот­ношениям, а это означает, что мы должны и научить­ся решать вопросы, присущие зрелому возрасту.

Это также область третьей чакры, исходно свя­занной с властью и самоопределением. Следователь­но, дисгармония в этой части позвоночника или спи­ны может свидетельствовать о связанных с властью играх или конфликтах, которые часто активируются в процессе поиска себя и своего места в мире. Наша духовная энергия естественно устремляется ввысь, к переживанию возвышенных состояний, но наше эго делает все, чтобы ее остановить! Соблазны и скры­тые перспективы власти чрезвычайно привлекатель­ны; однажды их познав, трудно сказать «нет». В то же время эта энергия тесно связана с развращенно­стью и обманом. Цель нашего духовного пути — стать выше этих соблазнов.

Нижняя часть спины

Эта область простирается от проекции солнечного сплетения до копчика и представляет окончательное созревание перед рождением. При изучении случаев болей в нижней части спины оказалось, что чаще всего они появляются в тех ситуациях, которые напо­минают нам, что мы стареем: в дни 60- или 70-летних юбилеев, годовщин бракосочетания, выпуск­ных вечеров детей, отъезда их из дома, выхода на пенсию.

Хотя причиной болей в спине обычно счита­ют непосильные садовые работы или поднятие тяже­стей, однако более вероятно, что слабость этой обла­сти уже присутствует и лишь проявляется при повы­шенной нагрузке. Эта слабость неизбежно связана с сопротивлением взрослению и старению в контексте социальных взаимоотношений. На Западе это особен­но ярко проявляется в стремлении жить долго и оставаться молодым и энергичным как можно дольше. Я не вправе давать советы о том, как стареть дос­тойно, сохранить зрелую мудрость.опубликовано econet.ru