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Спина — это «мусорная свалка» и место, куда мы помещаем все, на что у нас нет желания смотреть
Спина представляет собой интересную смесь символов и значений. С одной стороны, это место, куда мы помещаем все, на что у нас нет желания смотреть, или то, что не должен увидеть кто-либо другой, с другой стороны, это наша «мусорная свалка», где мы хороним те наши чувства и переживания, которые вызывали боль и растерянность.
Мы не можем видеть нашу спину и поэтому уподобляемся страусу, полагающему, что если он засунул голову в песок и не видит, что делается вокруг, то все в порядке. Тогда мы жалуемся на «плохую спину», как будто она в чем-то провинилась! Но она не только играет роль «мусорной свалки», в спине содержится позвоночник, самая важная часть внутренней структуры разума тела, основа нашего существа, опорный каркас, на котором тело и выстроено.
Позвоночник
Этот набор позвонков представляет нашу самую центральную внутреннюю энергию и соотносится с нашими самыми высокими духовными устремлениями. Позвоночник служит оплотом всех остальных частей тела. Он делает нас сильными и уверенными или придает нам «бесхребетный» вид. Он соединяется со всеми многообразными аспектами нашего существа посредством скелета, центральной нервной системы и системы циркуляции крови, поступающей от мозга к остальным частям тела. Таким способом каждая мысль, чувство, событие, реакция и впечатление «впечатываются» в позвоночник и в соответствующие отделы организма.
Многие направления медицины уделяют внимание этой области. Например, мануальная терапия фокусируются именно на позвоночнике, «техника изменения» — на спинальных рефлексах. В этих системах учитывается тот факт, что через позвоночник можно достичь всех отделов нашего организма и оказать на них влияние.
Позвоночник — это первая часть физического тела, которая формируется после зачатия; отсюда развивается и все остальное тело. Следовательно, он отражает наше стремление к воплощению, вступлению в бытие. Развитие сознания в период беременности, согласно пренатальной модели, происходит через позвоночник.
Эта модель отслеживает развитие от зачатия на уровне шеи до рождения на уровне половых органов; происходящее здесь движение — это одна из форм созревания по мере движения энергии вниз вдоль позвоночника. В то же время позвоночник отражает и систему чакр, и энергию кундалини, которая от основания позвоночника восходит вверх.
Верхняя часть спины
Под верхней частью спины мы подразумеваем область, расположенную ниже уровня плеч до основания лопаток. Поскольку эта область отражает период постзачатия, или стадию внутреннего и личностного развития, то и нерешенные вопросы, которые мы накапливаем здесь, неизбежно связаны с нашими чувствами или растерянностью по отношению к самим себе. В этой области мы способны выразить сердечную чакру и энергию любви посредством рук и кистей.
В спине замыкаются такие аспекты, как любовь и теплота в отношении к другому человеку, которые мы не можем выразить и потому прячем, или наоборот, раздражение и равнодушие, которые мы не хотим допустить. Эти чувства ищут выход, но если их постоянно игнорировать или отрицать, то они будут накапливаться и проявляться как гнев и ярость.
Напряженные мышцы, образующие «броню» в верхней части спины, часто полны ярости, которая изначально была направлена на себя, но затем спроецировалась наружу в отношении кого-либо другого. Это можно видеть на примере «вдовьего горба» — образования из мягких тканей в верхней части спины, характерного в большей степени пожилым женщинам. Он свидетельствует о накоплении злобы и обиды, не имевших на протяжении многих лет выражения; он свидетельствует о наступлении старости и об утрате смысла и цели жизни.
Верхняя часть спины тесно связана с плечами и энергией, которая выражается в этой области, как это было описано ранее. Следовательно, боль и напряжение, которые проявляются здесь, связаны с разочарованием и раздражением из-за того, что мы занимаемся не тем, чем хотели бы действительно заниматься, вопреки своим амбициям и устремлениям.
Это неизбежно происходит из-за того, что мы отсекаем себя от истинных внутренних желаний и «хороним» их в спине, возможно, потому что они кажутся неприемлемыми или противоречат тому, что от нас ожидают. Освобождая скрытое раздражение и разочарование, мы можем также раскрыть свои запрятанные амбиции и устремления. Так как эта область относится к первой стадии развития после зачатия, поэтому она предстает как проявление нашей внутренней цели. Это может означать просто поиск своего пути в жизни, однако на более высоком уровне это может означать освобождение от соблазна и власти материального мира, осознание своего духовного предназначения.
Средняя часть спины
Это небольшая область спины в проекции солнечного сплетения, в которой довольно часто происходит нарушение равновесия. Она представляет период появления первых признаков шевеления плода, то есть то время в развитии плода, когда происходит смещение в сознании от осознания себя к осознанию того, что не есть «Я». Иными словами, она подобна оси качелей, уравновешивающей внутренние, личные аспекты нашего существа с внешними, общественными. Когда эта область открыта и функционирует, тогда мы свободны в том, чтобы выразить свои внутренние чувства и придать глубину и смысл своему миру. Когда она закрыта или заблокирована, то это свидетельствует о препятствии, об удержании энергии, которая должна свободно устремляться наружу, или же о боязни самовыражения; это может быть нежелание отпускать энергию во внешнем направлении из-за того, что мы чувствуем себя в безопасности, когда она запрятана внутри.
Поскольку движение вниз есть часть процесса созревания, здесь располагается естественная точка блокирования, точка удержания энергии, отражающая наше внутреннее сопротивление старению, отрицание ответственности или собственной смертности. Здесь мы должны перейти от собственного «я» к взаимоотношениям, а это означает, что мы должны и научиться решать вопросы, присущие зрелому возрасту.
Это также область третьей чакры, исходно связанной с властью и самоопределением. Следовательно, дисгармония в этой части позвоночника или спины может свидетельствовать о связанных с властью играх или конфликтах, которые часто активируются в процессе поиска себя и своего места в мире. Наша духовная энергия естественно устремляется ввысь, к переживанию возвышенных состояний, но наше эго делает все, чтобы ее остановить! Соблазны и скрытые перспективы власти чрезвычайно привлекательны; однажды их познав, трудно сказать «нет». В то же время эта энергия тесно связана с развращенностью и обманом. Цель нашего духовного пути — стать выше этих соблазнов.
Нижняя часть спины
Эта область простирается от проекции солнечного сплетения до копчика и представляет окончательное созревание перед рождением. При изучении случаев болей в нижней части спины оказалось, что чаще всего они появляются в тех ситуациях, которые напоминают нам, что мы стареем: в дни 60- или 70-летних юбилеев, годовщин бракосочетания, выпускных вечеров детей, отъезда их из дома, выхода на пенсию.
Хотя причиной болей в спине обычно считают непосильные садовые работы или поднятие тяжестей, однако более вероятно, что слабость этой области уже присутствует и лишь проявляется при повышенной нагрузке. Эта слабость неизбежно связана с сопротивлением взрослению и старению в контексте социальных взаимоотношений. На Западе это особенно ярко проявляется в стремлении жить долго и оставаться молодым и энергичным как можно дольше. Я не вправе давать советы о том, как стареть достойно, сохранить зрелую мудрость.опубликовано econet.ru
Теги: Донбасс, здоровье, спина
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