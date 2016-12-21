Целительный сок излечит от рака

21.12.2016 07:38

Этот сок, который состоит из 5 ингредиентов, помог излечить от ракаболее 50 тысяч человек. Этот мощный и супер полезный сок готовитсялегко из совершеннодоступных ингредиентов: свеклы, моркови, сельдерея, картофеля и редиса. Перед тем как мы покажем вам, как приготовить этот мощный сок, я хотела бы рассказать несколько слов о свекле.

Дамы и господа, свекла на самом деле удивительный овощ. Она богатабольшим количеством витаминов и минералов, таких как: калий, магний, волокно, фосфор, железо; витамины А, В и С; бета-каротин, бета-цианин; фолиевая кислота. Таковы лишь некоторые из многих питательных веществ, витаминов и минералов, которые присутствуют в свекле. Она может помочь очистить весь организм. Более того, свеклаявляетсяпрекрасным тонизирующим средством для печени, работает как очиститель для крови, и может предотвратить различные виды рака.Достаточно просто выпивать 1 стакан свекольного сока в день и этопоможет обратить вспять ваши проблемы, связанные с анемией или другими вопросами крови, например высокий уровень холестерина. И еще одно — свекла обладает мощными противораковыми свойствами,благодаря ее аминокислоте — бетаин. Недавнее исследование обнаружило, что эта аминокислота является чрезвычайно эффективной вуничтожениираковых клеток.

Как мы уже говорили, этот мощный сок разрушает раковые клетки в краткосрочныйпериод и уже помог излечиться более 50 тысяч человек. Вы заметите удивительные результаты всего за 2 недели. Этот супер полезныйсок улучшит ваше здоровье, укрепит иммунную систему и поможет вам очистить организм от всех вредных токсинов. И сегодня, мы собираемся поделиться секретным рецептом с вами.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

55% свеклы

20% сельдерея (корень)

20% моркови

3% картофеля

2% редьки

Инструкции:

Вы просто должны положить ингредиенты в блендер и хорошо смешать.

Выпивайте этот сок 2 раза в день. Этот удивительный сок улучшит ваше здоровье в целом, и вы будете чувствовать себя удивительно легко.

Источник fav0rit77.ru