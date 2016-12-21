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Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной
Возможно, Вам будет очень трудно в это поверить, но большинство из нас пользуется согревающей мазью «Vick» или «Мом». Казалось бы, безобидная мазь эффективно борется с лихорадкой и помогает устранить заложенность носа…
Но этот случай заставит людей усомниться в необходимости и даже безопасности использования этой согревающей мази.
Женщина из Мексики рассказала всем свою трагическую историю, которая закончилась смертью ее 2-летнего сына.
Вернувшись с работы, женщина первым же делом зашла в комнату к своему ребенку. Она наклонилась, чтобы поцеловать его, и вдруг почувствовала, что у сына был сильный жар. Женщина подумала, что это обычная простуда, и решила лечить его стандартными методами…
Первым же делом она взяла согревающую мазь «Vick», и начала растирать ее на груди, спине и под носом, что облегчить дыхание своего больного сына.
В тот день она сильно устала и уснула рядом со своим ребенком. Несколько часов спустя, когда женщина проснулась, она заметила, что ее сын не дышит.
Она в срочном порядке помчалась в больницу. Но, к сожалению, все было поздно: ребенок умер несколько часов назад.
В медицинском заключении было указано, что ребенок скончался из-за воспаления дыхательных путей, вызванных камфорами, которые содержались в той мази…
Женщина никогда не думала, что распространенное средство убьет ее ребенка. Она хотела лишь помочь своему сыну, облегчить ему дыхание.
Все дело в том, что это средство является эффективным именно для взрослых, однако для детей младше двух лет, мазь увеличивает выделение слизи на 60%. А слизь скапливается в трахее и блокирует дыхание.
На этикетке есть надпись: противопоказана для детей младше 3 лет!
К сожалению, в случае с этой мамой из Мексики, предупреждение осталось незамеченным. Но все мы понимаем, что в деле заботы о наших детях, особенно, когда ин нездоровится, о невнимательности не может быть и речи. На кону жизнь наших любимых детей!
Источник Фитхакер
Теги: Донбасс, опасность, смерть, мазь
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