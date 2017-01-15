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Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые

15.01.2017 07:32
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Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые

Западные ученые, под руководством авторитетного эксперта Майка Аунджера, провели ряд исследований, целью которых было сравнить воздействие на организм человека секса и занятий в тренажерном зале, пишет Диалог UA.
Как оказалось, активные интимные занятия не только полностью могут заменить упражнения в зале, но и по медицинской пользе для организма превосходят их.
Как установили ученые, по время занятий сексом, организм человека вырабатывает те же гормоны "счастья", что и во время занятий спортом, но в гораздо большем количестве, сообщает Диалог.UA.
Кроме того, одновременно с вами, при занятиях любовью, в постели "трудятся" 657 различных мышц, в то время как при занятиях бегом – всего 99. Занятия гольфом активизируют тренировку 137 мышц, а езда на велосипеде всего 155.
Ученые считают, что сделав свой выбор в пользу сексуальных "тренировок", человек получит больше пользы для своего физического и психологического здоровья.
Кроме того, как ранее утверждали ученые, секс является профилактикой и лекарством от многих болезней, среди которых грипп, депрессия, боли в суставах, головные боли.



Теги: Донбасс, спорт, секс
 
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