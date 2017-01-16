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Плоди шипшини замість дорогих ліків

16.01.2017 08:45
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Плоди шипшини замість дорогих ліків

Шипшина - це суцільний вітамін С і ми не перебільшуємо. Сьогодні, на основі шипшини, медики створюють безліч препаратів, зокрема у Данії вчені винайшли пігулки від остеоартриту із великим вмістом екстракту шипшини.

З плодів шипшини можна робити настої і відвари, що володіють різноманітними і численними лікувальними діями. Вони здатні надавати протизапальну, протимікробну, жовчогінну, кровоспинну, сечогінну дію.

У народній медицині є рекомендації про прийом настоїв і відварів з плодів шипшини для зміцнення імунітету, при нестачі вітамінів, захворюваннях жовчовивідних шляхів і печінки, набряках, атеросклерозі, захворюваннях нирок (пієлонефритах), частих кровотечах, гормональних порушеннях, цинзі, неврозах, анеміях.

Відвар з ягід шипшини одна столова ложка подрібнених сухих плодів на одну склянку води; плоди потрібно залити холодною водою і кип'ятити протягом 15 хвилин, потім довести рідину до початкового рівня, настояти дві години. Пити після їжі двічі на день по півсклянки.

Настій із плодів шипшини столову ложку плодів (не подрібнених) залити склянкою гарячої води, закрити кришкою й нагрівати 15 хвилин на водяній бані, потім охолодити протягом 45 хвилин при кімнатній температурі, процідити, залишок віджати, вилити в настій і довести до початкового рівня. Приймати як відвар.

 

Источник: zdorovia.com.ua.



Теги: Донбасс, здоровье, лекарство, шиповник
 
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