Що робити, якщо заклало вуха

16.01.2017 08:10

Якщо вухо заклало в результаті купання, то необхідно видалити з зовнішнього слухового проходу що потрапила туди воду, краще всього дану процедуру проводити за допомогою ватної палички.



Багато людей сильно помиляються, вважаючи, що чим частіше чистити вухо ватяними паличками, тим чистіше воно буде, навпаки, якщо занадто часто колупати у вухах, то можна спровокувати утворення сірчаної пробки, так як сірка не очищує, а втрамбовується. Сірчані пробки можуть утворитися в будь-якому віці, і видалити їх зможе тільки кваліфікований фахівець.



А що робити, якщо заклало вухо при застуді?



Тут потрібно зовсім інший підхід - комплексний. Дуже часто наслідком закладеності носа буває і закладеність вух. Носоглотка і середнє вухо пов'язані між собою « євстахієвої трубою ». У нормальному стані цей прохід повинен бути вільним для доступу повітря, так як саме через цю трубку тиск в середньому вусі регулюється з атмосферним тиском. Коли у людини спостерігається нежить, то в носових ходах накопичується слиз, яка не дає можливості повітрю вільно проходити. Закладеність вух часто виникає через те, що людина сякається. Під час сякання виникає підвищений тиск у барабанній порожнині вуха.



Якщо заклало вухо при застуді треба виконати наступне:



- Закрити ніс пальцями і почати видувати повітря до того моменту, поки не відбудеться бавовна;

- Після цього треба зробити 5-7 ковтальних рухів.



Також гарним способом проти закладеності вух є надування куль через тонку соломку.

Источник: zdorovia.com.ua.