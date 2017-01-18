Молодой женщине важно знать...

18.01.2017 18:50

В круговерти обязанностей - домашних и профессиональных - при нетяжёлом недомогании женщине легче выпить таблетку и на время забыть о неприятных симптомах. И напрасно, уверены врачи. От отношения к своему здоровью зависит не только качество собственной жизни, но здоровье будущих детей. А слишком поздно выявленное заболевание может даже навсегда лишить возможности иметь ребёнка.

О том, почему сегодня всё большее количество молодых представительниц прекрасного пола страдают бесплодием, какие болезни угрожают женщинам и что следует предпринимать, чтобы однажды не услышать неприятный диагноз, читательницам «Донбасса» рассказала мариупольский врач-гинеколог Наталья СИТАЛКОВА.

В «одних руках» - лучше

- Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, как часто женщине следует приходить на осмотр, если она практически здорова и не беременна?

- Для профилактики развития гинекологических заболеваний вне беременности уважающая себя женщина должна раз в году посетить гинеколога, сделать цитологическое исследование шейки матки. Сегодня рак шейки матки - это проблема очень значимая и нередкая, особенно в нашем регионе.

Правильная организация профилактики заболевания очень важна для каждой женщины.

- Если женщина будет регулярно посещать врача, она будет защищена? За год не успеет развиться что-то серьёзное?

- Конечно! Если мы говорим об онкологической проблеме, это развивается постепенно. И если женщина находится в одних руках, то даже незначительные изменения будут отсмотрены, выявлены, оценены. Это в случае, если у женщины нет проблем. А если возникает проблема, она должна быстро-быстро прийти и сказать: «Доктор, у меня что-то не так». И дальше доктор должен разобраться в этом.

- Что значит «находиться в одних руках»?

- Женщине нужно сосредоточиться и выбрать своего врача. Если она заботится о своём здоровье, то должна находиться в «одних руках». А у нас обычно как получается? Женщина, как правило, имеет своего парикмахера, мастера по маникюру, но далеко не всегда она имеет своего гинеколога. И в этом проявляется её отношение к своему здоровью. Если ей нравится, как вот этот парикмахер делает ей стрижку, то работу врача она вряд ли может оценить. Ведь сколько врачей - столько мнений. И одно и то же влагалищное исследование будет иметь различную информативность у разных гинекологов. И, соответственно, разный результат - диагноз и последующее лечение. Поэтому, это бесспорно - гинеколог должен быть однозначно постоянный, чтобы он мог оценить изменения, происходящие в организме, и динамику заболевания. Он, например, говорит: «Всё хорошо, ты здорова». А через полгода женщина пришла, и он, осмотрев её, увидел что-то, чего раньше не было, и насторожился. И именно в этом, насторожившем его направлении, он начинает проводить обследование. Соответственно, должен быть один врач УЗИ. Ведь все врачи смотрят по-разному. Датчик по-разному ставят, аппараты разные, опыт разный, также уровень диагностики категорически разный у всех.

- Если женщина стала мамой, то когда лучше показаться гинекологу после родов?

- После родов, вне зависимости от того, самостоятельные они были или оперативные, на приём следует прийти в течение первого месяца. Чтобы исключить вялотекущие заболевания, такие как эндометрит, воспалительные заболевания матки после родов. Молодая мамочка должна быть осмотрена врачом и должно быть сделано УЗИ органов малого таза. Потому что на сегодняшний день примерно до пяти процентов заболеваний - это послеродовые осложнения, которые бывают после спонтанных родов, после кесарева сечения, это гнойно-воспалительные осложнения, инфекционные осложнения. Часть этих заболеваний протекает скрыто. Поэтому есть необходимость, чтобы женщина была осмотрена, чтобы вовремя были предприняты необходимые действия, назначена эффективная терапия, чтобы эти осложнения не привели к определённым нехорошим последствиям.

Бояться родов не нужно

- В каком возрасте женщине лучше всего родить первого ребёнка?

- Идеальный возраст - от 20 до 27 лет. В акушерской практике беременная в возрасте после 30 лет считается «возрастной первородящей». У таких женщин могут возникнуть проблемы и во время вынашивания беременности, потому что больше сопутствующей патологии, и во время самих родов. Конечно же, всё индивидуально, и у многих в таком возрасте роды проходят нормально, но риск осложнений есть.

- Как правильно готовиться к беременности?

- Подготовка к беременности - это, прежде всего, обследование. Важно, чтобы оба партнёра были здоровы. Необходимо на момент зачатия исключить обострение хронических заболеваний. Если у женщины, к примеру, хронический гастрит, тонзиллит, пиелонефрит, анемия, то нужно обратиться к специалистам и подлечиться. Хорошо бы супругам, решившимся на ребёнка, обследоваться на генитальные инфекции и при обнаружении инфекции, даже условно-патогенной, пролечить её до наступления беременности. Желательно отказаться от курения и алкоголя.

- Многие девушки панически боятся родов, поскольку это связано с болью. Что вы посоветуете им?

- Пока женщина вынашивает ребёнка, она состоит на учёте в консультации, посещает врача. С ней работает медицинский персонал, который ответит на любой интересующий её вопрос. Медики подробно объясняют беременным механизм самих родов, правила поведения, дыхания, облегчающие этот очень болезненный для многих процесс.

Очень важна психологическая поддержка со стороны близких людей во время беременности. Муж, родители, друзья - все должны относиться к будущей мамочке бережно, доброжелательно, настраивать её на позитив. Бояться родов не надо, нужно подготовить себя к мысли, что все эти испытания временны, а цель - рождение желанного, уже любимого ребёнка - прекрасна.

Обойти все «ловушки»

- Практически каждая девушка желает стать матерью и родить здорового ребёнка. Но, к сожалению, много семейных пар сталкивается с проблемой бесплодия. Что можно сделать, чтобы этой проблемы избежать?

- Состояние репродуктивного здоровья наших женщин просто катастрофическое. Это выражается прежде всего в росте бесплодия. На сегодняшний день, бесплодны порядка 17 процентов супружеских пар. Среди причин, вызывающих бесплодие, на первом месте - аборты и последствия гинекологических вмешательств. В частности, кесарева сечения, гинекологических операций, «выскабливания».

- На репродуктивное здоровье женщины влияют контрацептивные препараты, которые она принимала ранее?

- Врачи, которые говорят, что современные контрацептивы совершенно безвредны и подходят даже для подростков, - настоящие преступники. Я могу рассказать, как пример, историю одной пациентки, которая когда-то у меня была. По совету детского гинеколога женщина принимала контрацептив с 15 лет с целью устранения дисфункции, которая нередко бывает у девушек в период полового созревания. Теперь ей 21 год, она замужем, хочет детей, но родить ребёнка не может, поскольку при отмене контрацептива у неё возникает аменорея (отсутствие месячных). А пока она пьёт препарат, беременность, естественно, не наступает. Вот такая ловушка.

- Контрацептивные препараты последнего поколения безопасны для здоровья…

- Фирмы, производящие контрацептивы, уверяют, что контрацептивные таблетки даже предохраняют от развития опухолей. В рекламных буклетах на это делается особый упор. Но в научных журналах, издающихся для профессионалов, говорится совсем другое. И если бы наши врачи серьёзней относились к своей работе, они не повторяли бы рекламные байки, а поинтересовались реальным положением вещей. Нет принципиальной разницы между гормональными таблетками первого поколения и самыми новейшими разработками, потому что препарат проходит замкнутый цикл.

В организме, на биохимическом уровне, происходит преобразование веществ, входящих в препарат. Если это препарат первого поколения, то он в организме как бы преобразуется в препарат второго, а потом - и третьего поколения. И наоборот, новейший препарат, участвуя в биохимических реакциях по замкнутому циклу, преобразуется в организме в препарат первого поколения. То есть на Западе учёные не разделяют эти препараты, а у нас пишут: «Это - препарат третьего поколения, более очищенный, эффективный и безвредный».

- Что вы можете посоветовать нашим читательницам, чтобы они не получили неприятных проблем?

- Хочу сказать, что даже излишняя худоба отрицательно влияет на репродуктивное здоровье женщины. Учёные, анализировавшие смертность от неинфекционных заболеваний, установили любопытную зависимость. Чем больше вес отклоняется от нормы, - как в ту, так и в другую сторону, - тем выше процент гипертоний, инфарктов и прочего.

Девушки, которые страдают излишней худобой, нередко не могут выносить ребёночка. Девушка должна быть здоровой. У здорового женского организма и гормональный фон нормальный. Следовательно, вынашивание беременности и роды проходят благополучно, ребёнок рождается здоровым. Я уж не говорю о психологическом состоянии роженицы. Больная женщина терзается вопросом, с какой патологией родится её ребёнок, потому что у неё и цитомегаловирус нашли, и хламидия была, и молочница присоединилась.

И ещё… как бы банально это ни звучало, но девушка должна быть целомудренной. У девушки, у которой не было беспорядочных половых связей, воспалительных процессов меньше, а раз воспаления не было, то и женские органы здоровее. А это значит, нет дисфункции. Тут - все звенья одной цепи.

Марина ЛИТВИНОВА.