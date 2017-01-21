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Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)
Качественный твердый сыр не может быть дешевым. Всё, что имеет небольшую стоимость, напичкано пальмовым маслом, сухим молоком, соей, стабилизаторами, ароматизаторами, консервантами. Это не еда, это наказание для любого живого организма!
Сыр в вакуумной упаковке или же завернутый в пищевую пленку не претендует на звание хорошего. Необходимо покупать сыр, отрезанный из целого круга. Это увеличивает шансы на то, что продукт не содержит вредных примесей, или хотя бы содержит их в меньшем количестве! Обращать внимание стоит на корочку сырного круга: не должно быть никаких трещин и налета, иначе есть риск купить вместе с сыром вредные бактерии, да и просто купить дорогой, но совершенно невкусный сыр.
Равномерный рисунок, равномерная структура сыра, ровные симметричные дырочки на сыре — всё это признаки хорошего продукта, а не фальсификата. Но бывают изощренные, хитрые подделки! Есть тест, который поможет убедиться, что сыр действительно отличный.
Этот тест нужно проводить на сыре комнатной температуры, предварительно вынув его из холодильника. Согни ломтик сыра под прямым углом. Сыр не должен треснуть на месте сгиба! В противном случае это — печальная подделка.
Рыхлый сыр, тот, что легко сминается и крошится, не стоит употреблять в пищу ни в коем случае. Это чистое пальмовое масло, смешанное с небольшим количеством сухого молока и красителями! Такой сыр может быть красивого цвета, иметь ровные, симметрично расположенные дырочки. Но красота такого продукта обманчива.
Посмотрите это видео: если сыр напоминает пластилин, никогда не покупайте его.
Пальмовое масло — всего лишь жир. Проблема в том, что когда ты съедаешь несколько кусочков сыра, содержащего пальмовое масло, ты потребляешь внушительное количество жира. Запас жира на несколько суток вперед! Такой некачественный жир как пальмовое масло забивает сосуды, вредит пищеварению, способствует набору лишнего веса и не приносит никакой пользы организму, пишет from-ua.com.
Фото: from-ua.com/
Теги: Донбасс, сыр, качество, опрелости
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