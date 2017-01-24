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Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее
Благодаря ученым есть хорошие новости для всех любителей кофе! Это — 10 веских причин, чтобы пить ароматный напиток каждый день.
1. Кофе является основным источником антиоксидантов
Человеческое тело поглощает больше антиоксидантов из кофе, чем из овощей и фруктов.
2. Запах кофе обладает антистрессовым эффектом
Корейские исследователи обнаружили, что аромат кофе особым образом действует на белки, связанные с напряжением мозга, и помогает мыслить позитивно.
3. Кофе может уменьшить симптомы болезни Паркинсона
Согласно статье опубликованной в 2012 году в научном журнале Science Daily, кофе помогает людям, страдающим болезнью Паркинсона, лучше контролировать свои движения.
4. Это хорошо для печени (особенно, если вы употребляете алкоголь)
Результаты исследования, проводившегося в течение 22 лет (в котором приняли участие 125000 человек), показали, что у тех, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в день, на 20% снизилась вероятность развития цирроза.
5. Кофе снижает склонность к сaмoубийcтву
2–4 чашки кофе в день могут снизить риск сaмoубийcтвa для мужчин и женщин на 50%.
6. Снижает риск заболеть раком кожи
Он снижает риск развития рака кожи у женщин.
7. Улучшает спортивные результаты
Кофеин увеличивает количество жирных кислот в крови, что позволяет мышцам поглощать и сжигать жир и преобразовывать его в энергию. Это сохраняет запасы углеводов и позволяет организму использовать их позже.
8. Уменьшает риск заболевания сахарным диабетом
Исследователи обнаружили, что люди, которые пьют по крайней мере 4 чашки кофе в день, на 50% снижают риск развития диабета 2 типа.
9. Кофе очень хорош для мозга
Телекомпания CNN доказала, что кофе позволяет мозгу человека более эффективно работать.
10. Кофе может сделать вас счастливее
Исследование, проведенное Американским Национальным институтом здравоохранения, показало: люди, которые пьют хотя бы 4 чашки кофе в неделю, на 10% меньше подвержены депрессии чем те, кто кофе вообще не пьет.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, стресс, кофе, ученые, счастье
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