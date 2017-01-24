Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее

24.01.2017 08:45

Благодаря ученым есть хорошие новости для всех любителей кофе! Это — 10 веских причин, чтобы пить ароматный напиток каждый день.

1. Кофе является основным источником антиоксидантов

Человеческое тело поглощает больше антиоксидантов из кофе, чем из овощей и фруктов.

2. Запах кофе обладает антистрессовым эффектом

Корейские исследователи обнаружили, что аромат кофе особым образом действует на белки, связанные с напряжением мозга, и помогает мыслить позитивно.

3. Кофе может уменьшить симптомы болезни Паркинсона

Согласно статье опубликованной в 2012 году в научном журнале Science Daily, кофе помогает людям, страдающим болезнью Паркинсона, лучше контролировать свои движения.

4. Это хорошо для печени (особенно, если вы употребляете алкоголь)

Результаты исследования, проводившегося в течение 22 лет (в котором приняли участие 125000 человек), показали, что у тех, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в день, на 20% снизилась вероятность развития цирроза.

5. Кофе снижает склонность к сaмoубийcтву

2–4 чашки кофе в день могут снизить риск сaмoубийcтвa для мужчин и женщин на 50%.

6. Снижает риск заболеть раком кожи

Он снижает риск развития рака кожи у женщин.

7. Улучшает спортивные результаты

Кофеин увеличивает количество жирных кислот в крови, что позволяет мышцам поглощать и сжигать жир и преобразовывать его в энергию. Это сохраняет запасы углеводов и позволяет организму использовать их позже.

8. Уменьшает риск заболевания сахарным диабетом

Исследователи обнаружили, что люди, которые пьют по крайней мере 4 чашки кофе в день, на 50% снижают риск развития диабета 2 типа.

9. Кофе очень хорош для мозга

Телекомпания CNN доказала, что кофе позволяет мозгу человека более эффективно работать.

10. Кофе может сделать вас счастливее

Исследование, проведенное Американским Национальным институтом здравоохранения, показало: люди, которые пьют хотя бы 4 чашки кофе в неделю, на 10% меньше подвержены депрессии чем те, кто кофе вообще не пьет.