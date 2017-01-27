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Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем
Финики содержат много полезных свойств, которые способны вылечить многие проблемы со здоровьем, такие как инсульт, сердечные приступы, уровень холестерина и гипертония.
В мгновение ока, они помогут ускорить обмен веществ в организме, потому что они имеют большое количество питательных веществ. Вот некоторые из основных рекомендаций, по которым они должны быть включены в рацион и чем они так полезны.
8 полезных свойств фиников
Финики богаты железом
Финики содержат большое количество железа, что особенно полезно для тех людей, которые страдают от анемии, для детей и для беременных женщин. Достаточно употреблять 100 граммов фиников в день, которые в основном содержат 0,9 мг железа. Это составляет около 11% от рекомендуемой суточной дозы железа. Железо имеет также благотворное воздействие на красные кровяные клетки и уровень гемоглобина, главным образом, поддерживает поток кислорода через кровь.
Финики помогут предотвратить диарею
Финики также имеют большое количество калия, который является одним из важнейших минералов, который предотвращает диарею, стимулируя более эффективные бактерии.
Финики лечат запор
Финики также имеют свойства, которые могут успокоить понос и запор. Вот причина, по которой Вы должны оставить финики в воде в течение всей ночи, а затем пить ее утром – это поможет улучить процесс пищеварения. Последствиями будут слабительный и мягкий эффект.
Финики контролируют вес
Если Вы хотите похудеть, Вам нужно есть финики на пустой желудок. Таким образом, они будут контролировать Ваш вес, так как в них нет холестерина. Вы должны быть знакомы с тем, что финики богаты сахаром, поэтому будьте осторожны при их употреблении.
Финики регулируют уровень холестерина
Финики также полезны для регулирования уровня нездорового холестерина, потому что они очищают кровеносные сосуды и способны предотвратить образование тромбов.
Финики укрепляют сердце
Оставьте финики в воде на ночь. Утром удалите косточки и съешьте или приготовьте в блендере.
Финики регулируют кровяное давление
Люди, которые страдают от гипертонии, должны есть много фиников, потому что они богаты калием и не содержат натрия. А именно 5-6 фиников содержат почти 80 мг магния, что является важным минералом, который распространяется через кровеносные сосуды и улучшает поток крови. Примерно 370 мг магния полезны для снижения кровяного давления.
Финики предотвращают приступы стенокардии
Как упоминалось ранее в этой статье, финики насыщены большим количеством калия, который является важным минералом, который значительно улучшает нервную систему, а также предотвращает инсульты. Поэтому, если принимать 400 мг калия в день, у Вас не будет причин для беспокойства.
Фото: vrutmilife.com/
Теги: Донбасс, здоровье, финики, полезный
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