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Архив - Будь здоров!

Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет

27.01.2017 19:55
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Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет

Академик Амосов рекомендовал послеоперационным больным укрепляющую смесь, чтобы организм быстрее восстанавливался. Она и для здоровых людей полезна.
Вот ее рецепт: взять по 500 г
изюма,
кураги,
инжира,
чернослива без косточек,
грецких орехов и
1 лимон с кожурой.

Все перемолоть в кухонном комбайне или через мясорубку.

Добавить 500 г меда.

Все перемешать и разложить по банкам, употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

Эта смесь — просто кладезь микроэлементов и витаминов,

Лето еще не закончилось, но уже впору позаботится о своем иммунитете и здоровье близких. Пройдет совсем немного времени, и в аптеках будет ажиотаж на общеукрепляющие средства, а каждая вторая реклама будет рассказывать, какое лекарство от простуды убирает симптомы меньше, чем за сутки. Однако все мы понимаем, что иммунитет — дело наживное, а значит, о его состоянии нужно заботится заблаговременно, то есть, уже сейчас. Академик Амосов рекомендовал готовить данную смесь всем послеоперационным больным для быстрого восстановления и укрепления организма. А если человек здоров? Польза такой «витаминной бомбы» вообще неоценима!

Рецепт пасты Амосова:

Ингредиенты:

500 г изюма;
500 г кураги;
500 г инжира;
500 г чернослива без косточек;
500 г мëда;
2 стакана грецких орехов;
1 лимон с кожурой.
Способ приготовления:

1. Перемолоть все ингредиенты в кухонном комбайне или через мясорубку и добавить 500 грамм мëда.

2. Перемешать до однородной массы и разложить по банкам.

3. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Эта смесь – уникальный кладезь витаминов и микроэлементов на любом столе. Она идеально подходит для школьников, людей умственного и физического труда, спортсменов и людей преклонного возраста.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, здоровье, сердце, доктор, убийца, Николай Азаров, паста
 
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