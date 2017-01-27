Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет

27.01.2017 19:55

Академик Амосов рекомендовал послеоперационным больным укрепляющую смесь, чтобы организм быстрее восстанавливался. Она и для здоровых людей полезна.

Вот ее рецепт: взять по 500 г

изюма,

кураги,

инжира,

чернослива без косточек,

грецких орехов и

1 лимон с кожурой.

Все перемолоть в кухонном комбайне или через мясорубку.

Добавить 500 г меда.

Все перемешать и разложить по банкам, употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

Эта смесь — просто кладезь микроэлементов и витаминов,

Лето еще не закончилось, но уже впору позаботится о своем иммунитете и здоровье близких. Пройдет совсем немного времени, и в аптеках будет ажиотаж на общеукрепляющие средства, а каждая вторая реклама будет рассказывать, какое лекарство от простуды убирает симптомы меньше, чем за сутки. Однако все мы понимаем, что иммунитет — дело наживное, а значит, о его состоянии нужно заботится заблаговременно, то есть, уже сейчас. Академик Амосов рекомендовал готовить данную смесь всем послеоперационным больным для быстрого восстановления и укрепления организма. А если человек здоров? Польза такой «витаминной бомбы» вообще неоценима!

Рецепт пасты Амосова:

Ингредиенты:

500 г изюма;

500 г кураги;

500 г инжира;

500 г чернослива без косточек;

500 г мëда;

2 стакана грецких орехов;

1 лимон с кожурой.

Способ приготовления:

1. Перемолоть все ингредиенты в кухонном комбайне или через мясорубку и добавить 500 грамм мëда.

2. Перемешать до однородной массы и разложить по банкам.

3. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Эта смесь – уникальный кладезь витаминов и микроэлементов на любом столе. Она идеально подходит для школьников, людей умственного и физического труда, спортсменов и людей преклонного возраста.