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Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
Академик Амосов рекомендовал послеоперационным больным укрепляющую смесь, чтобы организм быстрее восстанавливался. Она и для здоровых людей полезна.
Вот ее рецепт: взять по 500 г
изюма,
кураги,
инжира,
чернослива без косточек,
грецких орехов и
1 лимон с кожурой.
Все перемолоть в кухонном комбайне или через мясорубку.
Добавить 500 г меда.
Все перемешать и разложить по банкам, употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды.
Эта смесь — просто кладезь микроэлементов и витаминов,
Лето еще не закончилось, но уже впору позаботится о своем иммунитете и здоровье близких. Пройдет совсем немного времени, и в аптеках будет ажиотаж на общеукрепляющие средства, а каждая вторая реклама будет рассказывать, какое лекарство от простуды убирает симптомы меньше, чем за сутки. Однако все мы понимаем, что иммунитет — дело наживное, а значит, о его состоянии нужно заботится заблаговременно, то есть, уже сейчас. Академик Амосов рекомендовал готовить данную смесь всем послеоперационным больным для быстрого восстановления и укрепления организма. А если человек здоров? Польза такой «витаминной бомбы» вообще неоценима!
Рецепт пасты Амосова:
Ингредиенты:
500 г изюма;
500 г кураги;
500 г инжира;
500 г чернослива без косточек;
500 г мëда;
2 стакана грецких орехов;
1 лимон с кожурой.
Способ приготовления:
1. Перемолоть все ингредиенты в кухонном комбайне или через мясорубку и добавить 500 грамм мëда.
2. Перемешать до однородной массы и разложить по банкам.
3. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Эта смесь – уникальный кладезь витаминов и микроэлементов на любом столе. Она идеально подходит для школьников, людей умственного и физического труда, спортсменов и людей преклонного возраста.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, доктор, убийца, Николай Азаров, паста
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