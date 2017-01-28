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Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике

28.01.2017 13:48
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Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике

Алоэ вера (лат. Alóe véra ), или Алоэ настоящее, — суккулентное растение из рода Алоэ. Имеет толстый, короткий стебель с мясистыми мечевидными листьями, свернутыми по спирали в розетку. По химическому составу алоэ вера близко к алоэ древовидному, популярному обитателю наших подоконников.

Ухаживать за растением просто: летом поливай по мере подсыхания грунта, зимой — раз в 25–30 дней, по весне пересаживай в свежую почву, обеспечив хороший дренаж. Алоэ погубить очень сложно, оно способно пережить долгие периоды засухи, а вот от избытка влаги может действительно пострадать.

Лечебные свойства алоэ

Первая известная запись о возможности медицинского применения алоэ вера — древнеегипетский папирус Эберса, датируемый 1500 годом до н. э., в котором описано 12 различных целительных рецептов с соком алоэ. Растение это необычайно популярно во всем мире и считается настоящим домашним доктором.

Из алоэ получают 2 полезных продукта: мякоть и сок. Для этой цели пригодны нижние, самые толстые и мясистые листья. Кончик листа начал слегка подсыхать? Это знак того, что его мякоть стала максимально полезной.

Перед использованием лист несколько дней нужно подержать в холодильнике, потом промыть теплой кипяченой водой. Достаточно срезать кончиком ножа толстую кожицу, чтобы извлечь мякоть.

Сок алоэ обладает выраженными бактерицидными свойствами, губительно действует на большинство болезнетворных микробов: стрептококки, стафилококки, кишечная и дизентерийная палочки… Также это целый кладезь минералов (кальций, калий, натрий, селен, хром, магний, медь, цинк) и витаминов (С, А, Е, В1, В2, В6, В9, В12).

АЛОЭ ВЕРА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:
  1. заживляет язвы и экземы;
  2. успокаивает дерматиты;
  3. вытягивает акне, фурункулы;
  4. ускоряет регенерацию тканей при ожогах и обморожениях;
  5. помогает при варикозном расширении вен;
  6. увлажняет кожу благодаря большому количеству аллантоина;
  7. сокращает морщины, помогает восстановить структуру кожи;
  8. успокаивает зуд в местах укусов насекомых;
  9. помогает при облысении, перхоти, в сочетании с мёдом возвращает волосам жизненную силу;
  10. заживляет ранки и порезы, полученные в результате бритья;
  11. помогает разгладить послеоперационные рубцы и растяжки кожи.
АЛОЭ ВЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ:
  1. укрепляет иммунную систему;
  2. стабилизирует уровень сахара в крови;
  3. предотвращает пищеварительные расстройства, помогает при колитах, избавляет от изжоги;
  4. укрепляет сердце и улучшает качество крови;
  5. способствует восстановлению десен;
  6. снижает воспаление при артрите;
  7. способствует улучшению функционирования мочевыводящих путей.

Стоит всерьез задуматься над тем, чтобы поселить зеленого лекаря у себя на подоконнике. Сложно найти растение столь же универсальное и ценное для нашего здоровья!


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, доктор, алоэ, примат
 
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