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Что нужно знать о группе крови
У людей группа крови оказывает огромное влияние на организм вместе с питанием и образом жизни. Как известно, существует 4 типа группы крови: I (О), II (А), III (B), IV (AB).
Группа крови человека определяется при рождении и обладает уникальными характеристиками. У всех групп крови есть несколько особенностей, которые взаимодействуя друг с другом, определяют то, как внешние воздействия влияют на наше тело. Вот немного фактов, которые вам необходимо знать о группе крови.
Питание по группе крови
В течение всего дня в нашем теле происходят химические реакции, и потому группа крови играет важную роль в питании и похудении.
Людям с разным типом крови стоит потреблять разный тип пищи. Например, люди с I (О) группой крови стоит включить в питание продукты богатые белком, такие как мясо и рыба. Люди со II (А) группой крови стоит избегать мяса, так как им больше подходит вегетарианская пища.
Тем, у кого III (B) группа крови, стоит избегать куриного мяса и потреблять больше красного мяса, а люди с IV (AB) группой получат больше пользу от морепродуктов и нежирного мяса.
2. Группа крови и болезни
Из-за того, что у каждого типа крови разные характеристики, каждая группа крови устойчива к определенному типу болезней, но более подвержена другим заболеваниям.
I (О) группа крови
Сильные стороны: стойкий пищеварительный тракт, сильная иммунная система, естественная защита от инфекций, хороший обмен веществ и сохранение питательных веществ
Слабые стороны: нарушения свертываемости крови, воспалительные заболевания (артрит), заболевания щитовидной железы, аллергии, язвы
II (А) группа крови
Сильные стороны: хорошо адаптируется к пищевому и внешнему разнообразию, хорошо сохраняют и метаболизируют питательные вещества
Слабые стороны: болезни сердца, диабет 1 и 2 типа, рак, заболевания печени и желчного пузыря
III (B) группа крови
Сильные стороны: сильная иммунная система, хорошая приспособляемость к пищевым и внешним изменениям, сбалансированная нервная система
Слабые стороны: диабет 1 типа,хроническая усталость, аутоиммунные заболевания (болезнь Лу Герига, волчанка, рассеянный склероз)
IV (AB) группа крови
Сильные стороны: хорошо приспособлен к современным условиям, устойчивая иммунная система.
Слабые стороны: болезни сердца, рак
3. Группа крови и характер
Как было упомянуто раньше, наша группа крови влияет и на личность.
I (О) группа крови: общительные, уверенные в себе, творческие и экстраверты
II (А) группа крови: серьезные, аккуратные, миролюбивые, надежные и артистичные.
III (B) группа крови: преданы своему делу, независимые и сильные.
IV (AB) группа крови: надежные, застенчивые, ответственные и заботливые.
4. Группа крови и подверженность стрессу
Люди с разным типом крови по-разному реагируют на стресс. Те, кто легко выходят из себя, скорее всего, являются обладателями I (О) группы крови. У них более высокий уровень адреналина, и им нужно больше времени, чтобы оправиться от стрессовой ситуации.
В то же время у людей со II (А) группой крови более высокий уровень кортизола, и они производят его больше в стрессовых ситуациях.
Антигены присутствуют не только в крови, но и в пищеварительном тракте, во рту и кишечнике, и даже в ноздрях и легких.
5. Группа крови и неотложные состояния
Куда бы вы ни шли и ни отправлялись, лучше всего иметь с собой личную информацию, такую как адрес, телефон, имя и фамилию, а также группу крови. Эта информация нужна на случай несчастного случая, когда может потребоваться переливание крови.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, здоровье, кровь, факс, группа "Корни"
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