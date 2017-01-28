Немного о полезности луковой шелухи

28.01.2017 11:23

Мало кто знает, что не только луковицы, но и шелуха лука невероятно полезны для нашего организма. В луковой шелухе содержится особый антиоксидант — кверцетин, который обладает противоаллергическими свойствами. Исследования подтвердили тот факт, что систематическое употребление лука способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск возникновения инсультов и инфарктов.

Польза от луковой шелухи

Не всем хозяйкам известно, что суп, приготовленный с неочищенным луком, намного полезнее и вкуснее. Блюдо приобретает красивый багровый оттенок, а также насыщается полезными микроэлементами, которых, как показали исследования, намного больше в шелухе, чем в луковой головке.

Если комнатные растения себя не важно чувствуют — не стоит переживать! Просто нужно сделать настой из луковой шелухи и периодически поливать их этим средством.

Отвар из луковой шелухи является отличным средством от судорог. 1 чайную ложку залить луковой шелухи 1 стаканом кипятка и дать средству настояться 10 минут. Принимать отвар по 200 грамм каждый вечер.

С помощью луковой шелухи можно без вреда окрасить волосы.

Чтобы домашний хлеб получался не только вкусным, но и полезным, необходимо добавить в муку 1 чайную ложку измельченной луковой шелухи.

Луковая шелуха эффективна при таких заболеваниях кожи, как дерматит, фурункулез и мозольных образованиях. Для лечения необходимо приготовить мазь из измельченной луковой шелухи и любого жира, соединив ингредиенты в соотношении 2 : 3. Средство нужно наносить на пораженные участки кожи 2 раза в день.