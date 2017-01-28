Все рубрики раздела
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
Немного о полезности луковой шелухи
Мало кто знает, что не только луковицы, но и шелуха лука невероятно полезны для нашего организма. В луковой шелухе содержится особый антиоксидант — кверцетин, который обладает противоаллергическими свойствами. Исследования подтвердили тот факт, что систематическое употребление лука способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск возникновения инсультов и инфарктов.
Польза от луковой шелухи
Не всем хозяйкам известно, что суп, приготовленный с неочищенным луком, намного полезнее и вкуснее. Блюдо приобретает красивый багровый оттенок, а также насыщается полезными микроэлементами, которых, как показали исследования, намного больше в шелухе, чем в луковой головке.
Если комнатные растения себя не важно чувствуют — не стоит переживать! Просто нужно сделать настой из луковой шелухи и периодически поливать их этим средством.
Отвар из луковой шелухи является отличным средством от судорог. 1 чайную ложку залить луковой шелухи 1 стаканом кипятка и дать средству настояться 10 минут. Принимать отвар по 200 грамм каждый вечер.
С помощью луковой шелухи можно без вреда окрасить волосы.
Чтобы домашний хлеб получался не только вкусным, но и полезным, необходимо добавить в муку 1 чайную ложку измельченной луковой шелухи.
Луковая шелуха эффективна при таких заболеваниях кожи, как дерматит, фурункулез и мозольных образованиях. Для лечения необходимо приготовить мазь из измельченной луковой шелухи и любого жира, соединив ингредиенты в соотношении 2 : 3. Средство нужно наносить на пораженные участки кожи 2 раза в день.
Фото: vrutmilife.com/
Теги: Донбасс, здоровье, лук, кулинария, шелуха
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
- За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов 11:16
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)10:54
- В "ДНР" посчитали раненых 10:50
- "Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района10:24
- Вблизи Мариуполя должны разминировать дорогу - получено согласие обеих сторон конфликта09:53
- Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 30 большегрузных автомобилей с гуманитарной помощью09:33
- На КПВВ в Донбассе снова длинные автомобильные очереди: лидирует КПВВ "Марьинка"09:10
- ОБСЕ призывает прекратить насилие на Донбассе и отмечает рост числа жертв среди мирного населения 08:46
- Никаких "прилетов", слышим только "минусы" - донецких боевиков уличили во лжи08:44
- Из России на оккупированный Донбасс идет отдельная железнодорожная ветка, по которой подвозят вооружение11:39
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- За вчерашние сутки в зоне АТО ранены трое украинских бойцов 11:16
- Отмена санкций против РФ станет опасностью не только для Украины, но и для США - экс-генсек НАТО 11:08
- Сегодня государственному флагу Украины исполнилось 25 лет11:00
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)10:54
- В "ДНР" посчитали раненых 10:50
- В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)10:42
- Трамп начал борьбу с беженцами: США 120 дней не будут принимать мигрантов10:35
- "Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)10:29
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- Умер известный белорусский певец Александр Тихонович
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
- Стало известно, что станет трагедией для Порошенко