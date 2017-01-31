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Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу
В Индии топленое сливочное масло называют маслом гхи и применяют в лечебных целях. Полезные свойства этого продукта так велики, что его считают жидким золотом. «Со Вкусом» расскажет, какое влияние оказывает топленое сливочное масло на организм человека.
Масло гхи имеет большую энергетическую ценность и быстро насыщает организм. Немного такого масла с хлебом по утрам поможет оставаться в тонусе целый день! К тому же у него богатый витаминный состав: витамины А, D и E.
2. Способствует похудению
В топленом масле много жирных кислот, но жиры, которые содержатся в нём, менее насыщены, чем другие жиры животного происхождения. Масло гхи легко усваивается и способствует улучшению обмена веществ, соответственно, не откладывается в виде жировой прослойки, а почти полностью используется телом для выработки энергии.
3. Улучшает состояние кожи
В косметологии масло гхи активно используется. Оно легко наносится на кожу, быстро впитывается и успешно выводит соли, шлаки и токсины из пор. После масляных процедур кожа всегда мягкая и шелковистая, поэтому нет лучшего средства для эффективного массажа.
4. Подходит для жарки
Еда, приготовленная на топленом сливочном масле, имеет приятный сливочный вкус. К тому же при нагревании масло не теряет своих ценных свойств. Жарить на нём можно и мясо, и овощи.
5. Лечит воспаления
Топленое масло обладает успокаивающим эффектом. С помощью смеси масла гхи и мёда можно унять боль в горле. Оно также используется для лечения мигрени. Для этого масло смешивают с шафраном, кардамоном, фенхелем, другими пряными и лечебными травами, а потом некоторое время держат во рту.
В холодную пору года, когда слизистая носа пересыхает, рекомендуем смазывать ее топленым маслом. Это предотвратит раздражение слизистой оболочки и защитит от инфекций.
Польза сливочного масла неоценима, но панацеей это средство не является. Как известно, всё хорошо в меру, поэтому используйте его в малых количествах. Лучшее масло гхи получается из домашнего сливочного масла, и очень легко готовится.
Фото: https://sovkusom.ru/
Теги: Донбасс, здоровье, сливной бачок, топлесс
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