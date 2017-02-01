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Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
Внутримышечная инъекция — самый распространенный и наиболее простой способ введения в организм лекарственных препаратов. Такие уколы рекомендуется делать в наиболее крупные мышцы в местах, отдаленных от основных кровеносных сосудов и нервов. Именно в ягодичных мышцах у человека находится наиболее мощный слой мышечной ткани, которая имеет мало нервных окончаний, пишет vrutmilife.com.
Как правило, для инъекции в ягодицу используют 3 или 5 кубовые шприцы. После проведения укола внутри мышечной ткани образуется депо, из которого препарат, благодаря разветвленной системе сосудов, попадает в кровь и разносится по организму.
Подготовка к инъекции
Обязательным условием при введении препаратов в мышцу является соблюдение элементарной гигиены. Перед уколом следует тщательно вымыть руки. Необходимо подготовить препарат, стерильный шприц, лезвие, которым вскрываются ампулы, вату, спиртовые салфетки или водку. Чтобы инъекция была менее болезненной, рекомендуется использовать длинную тонкую иглу.
Проведение укола
Если вы делаете укол другому человеку, лучше всего, чтобы он лежал. В таком положении легче достичь полного расслабления мышц. При проведении инъекции самому себе также желательно принять горизонтальное положение, хотя, при достаточной сноровке, себе укол можно делать и стоя.
Игла вводится строго в крайнюю верхнюю четверть ягодичной мышцы. В этом случае вы полностью обезопаситесь от попадания в нерв или кровеносный сосуд.
Выполните следующие несложные действия
- Извлеките шприц из упаковки и наденьте на него иглу;
- Осмотрите ампулы: сверьте название и концентрацию препарата;
- Протрите ампулу с препаратом ваткой, смоченной в спирт;
- Вскройте ампулу специальным лезвием;
- Наберите в шприц необходимое количество препарата, не касаясь иглой стенок ампулы;
- Протрите спиртовой салфеткой намеченный для введения препарата участок ягодицы;
- Поднимите шприц иглой вверх и выпустите небольшую струйку, чтобы в шприце не осталось воздуха;
- Осторожным сильным движением введите иглу в мышцу под прямым углом;
- Медленно надавите на шприц и введите препарат;
- Достаньте шприц и протрите ваткой место укола, слегка помассировав его.
Инъекции, как правило, вводятся не единоразово, а рассчитаны на определенный курс. Некоторые из препаратов, например витамины группы B, доставляют довольно болезненные ощущения. При длительном курсе следует чередовать ягодицы и делать уколы на расстоянии 1-2 см друг от друга. В области укола можно делать йодную сетку, которая ускоряет процесс рассасывания препарата и снижает ощущение боли и дискомфорта.
Простая шпаргалка.
Внутримышечные — 90 градусов
Подкожные — 45 градусов
Внутривенные — 25 градусов градусов
Внутрикожные — 10-15 градусов
Фото: vrutmilife.com/
Теги: Донбасс, здоровье, укол, медицина, лекарства
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