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Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
Пероксид водорода не только отлично поможет вам отмыть ванну, туалет, кафель, холодильник и т. д., не только дезинфицирует застоявшуюся воду, хлебницу, посуду и т. п. — но и найдёт применение как косметическое, медицинское и даже кулинарное средство.
Список способов использования перекиси в быту:
1. Уничтожение вирусов: 3 капли перекиси в каждое ухо — и простуды как не бывало! Также помогает избавиться от ушной серы.
2. Выведение пестицидов: добавьте 60 мл перекиси на 700 мл воды при мытье овощей и фруктов, чтобы удалить с них следы пестицидов.
3. Уничтожение микробов: добавьте 0,5 л перекиси на 3,5 л воды и распыляйте в воздухе, чтобы убить воздушные бактерии.
5. Отбеливание ногтей: вымачивайте ногти в перекиси.
6. Осветление волос: используйте перекись как обычное средство для обесцвечивания.
7. Мелирование: сбрызните влажные волосы перекисью, чтобы мелировать пряди.
8. Выведение шлаков: добавьте 250 мл 35% перекиси в ванну, потом ополоснитесь из душа.
9. При насморке: 1 колпачок перекиси на стакан воды, промывайте заложенный нос.
10. При зубной боли: смешайте кокосовое масло с перекисью и полощите рот.
11. Очистка кожи: протирайте лицо перекисью, чтобы справиться с угрями и придать коже здоровый блеск.
12. Удаление мозолей: смешайте в равных частях перекись и тёплую воду, вымачивайте мозоли, чтобы свести их.
13. Против грибка: смешайте в равных частях воду и перекись и используйте как эффективное средство против грибка ног.
15. Чистка зубной щётки: промывайте зубную щётку перекисью для наилучшей гигиены.
16. Выведение пятен: любые органические пятна на тканях (особенно кровь) запросто выводятся перекисью. Нанесите её на пятно, оставьте на 1 минуту и смойте холодной водой.
17. Чистка аквариумов: перекись прекрасно удаляет грибок из аквариумов. Точный рецепт ищите на сайтах для аквариумистов — там вам расскажут, что надо делать, чтобы не повредить рыбкам.
18. Для здоровья животных: если ваша собака или кошка чем-то отравились, перекись успокоит их желудок, вызвав очищающую рвоту.
19. Мытьё посуды: перекись — отличное посудомоечное средство.
20. Чистящее средство: перекись подходит для уборки дома как дешёвое, безвредное и простое в использовании средство.
21. Промывка контактных линз: оставьте линзы в растворе перекиси на ночь, чтобы промыть их.
22. Отбеливание тканей: добавьте 220 мл перекиси к замоченному белью и оставьте на 30 мин. Затем стирайте как обычно.
23. Нейтрализация запахов: смешайте белый уксус с перекисью и вымочите в этой смеси ткань перед стиркой — это удалит любые неприятные запахи.
24. Уничтожение плесени: обрызгайте плесень перекисью и оставьте на 10 мин., затем удалите губкой.
26. Дезинфекция разделочных досок: протрите доску перекисью, чтобы уничтожить возможные бактерии, затем промойте холодной водой.
27. Удаление пригоревшей еды: сделайте пасту из перекиси и соды, чтобы отскрести пригоревшую пищу с любой посуды.
28. Гигиена полости рта: полощите рот перекисью, чтобы избавиться от бактериальных инфекций, микробов и язвочек.
29. Укрепление здоровья растений: добавьте 1 часть перекиси на 32 частей воды для полива растений — это укрепит их корневую систему и сделает их здоровее.
30. Дезинфекция рук: сбрызните руки перекисью и протрите — она действует лучше всякого антибактериального мыла!
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, кулинария, санитар, перекись водорода, полезный
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