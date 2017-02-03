Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку

03.02.2017 18:49

Пероксид водорода не только отлично поможет вам отмыть ванну, туалет, кафель, холодильник и т. д., не только дезинфицирует застоявшуюся воду, хлебницу, посуду и т. п. — но и найдёт применение как косметическое, медицинское и даже кулинарное средство.

Список способов использования перекиси в быту:

1. Уничтожение вирусов: 3 капли перекиси в каждое ухо — и простуды как не бывало! Также помогает избавиться от ушной серы.

2. Выведение пестицидов: добавьте 60 мл перекиси на 700 мл воды при мытье овощей и фруктов, чтобы удалить с них следы пестицидов.

3. Уничтожение микробов: добавьте 0,5 л перекиси на 3,5 л воды и распыляйте в воздухе, чтобы убить воздушные бактерии.

4. Отбеливание зубов: 2 ч. л. воды на 1 ч. л. перекиси, полощите рот после чистки зубов.

5. Отбеливание ногтей: вымачивайте ногти в перекиси.

6. Осветление волос: используйте перекись как обычное средство для обесцвечивания.

7. Мелирование: сбрызните влажные волосы перекисью, чтобы мелировать пряди.

8. Выведение шлаков: добавьте 250 мл 35% перекиси в ванну, потом ополоснитесь из душа.

9. При насморке: 1 колпачок перекиси на стакан воды, промывайте заложенный нос.

10. При зубной боли: смешайте кокосовое масло с перекисью и полощите рот.

11. Очистка кожи: протирайте лицо перекисью, чтобы справиться с угрями и придать коже здоровый блеск.

12. Удаление мозолей: смешайте в равных частях перекись и тёплую воду, вымачивайте мозоли, чтобы свести их.

13. Против грибка: смешайте в равных частях воду и перекись и используйте как эффективное средство против грибка ног.

14. Маринад для мяса, рыбы и птицы: смешайте в равных частях воду и перекись, залейте мясо, закройте крышкой и поставьте на 30 мин. в холодильник. Перед готовкой ополосните мясо водой.

15. Чистка зубной щётки: промывайте зубную щётку перекисью для наилучшей гигиены.

16. Выведение пятен: любые органические пятна на тканях (особенно кровь) запросто выводятся перекисью. Нанесите её на пятно, оставьте на 1 минуту и смойте холодной водой.

17. Чистка аквариумов: перекись прекрасно удаляет грибок из аквариумов. Точный рецепт ищите на сайтах для аквариумистов — там вам расскажут, что надо делать, чтобы не повредить рыбкам.

18. Для здоровья животных: если ваша собака или кошка чем-то отравились, перекись успокоит их желудок, вызвав очищающую рвоту.

19. Мытьё посуды: перекись — отличное посудомоечное средство.

20. Чистящее средство: перекись подходит для уборки дома как дешёвое, безвредное и простое в использовании средство.

21. Промывка контактных линз: оставьте линзы в растворе перекиси на ночь, чтобы промыть их.

22. Отбеливание тканей: добавьте 220 мл перекиси к замоченному белью и оставьте на 30 мин. Затем стирайте как обычно.

23. Нейтрализация запахов: смешайте белый уксус с перекисью и вымочите в этой смеси ткань перед стиркой — это удалит любые неприятные запахи.

24. Уничтожение плесени: обрызгайте плесень перекисью и оставьте на 10 мин., затем удалите губкой.

25. Мытьё стёкол: перекись отлично помогает удалять разводы и грязь с окон.

26. Дезинфекция разделочных досок: протрите доску перекисью, чтобы уничтожить возможные бактерии, затем промойте холодной водой.

27. Удаление пригоревшей еды: сделайте пасту из перекиси и соды, чтобы отскрести пригоревшую пищу с любой посуды.

28. Гигиена полости рта: полощите рот перекисью, чтобы избавиться от бактериальных инфекций, микробов и язвочек.

29. Укрепление здоровья растений: добавьте 1 часть перекиси на 32 частей воды для полива растений — это укрепит их корневую систему и сделает их здоровее.

30. Дезинфекция рук: сбрызните руки перекисью и протрите — она действует лучше всякого антибактериального мыла!