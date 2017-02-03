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Рис способен вывести из организма все вредные накопления

03.02.2017 21:43
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Рис способен вывести из организма все вредные накопления

"В ритме жизни" делится секретом тибетских лам.

Возьмем обычный рис, столько столовых ложек, сколько вам лет. Промоем, засыплем в банку, зальем теплой кипяченой водой, закроем крышкой и поставим в холодильник. Утром воду сольем, возьмем 1 столовую ложку с верхом риса, сварим его в течение 3-4 минут без соли и съедим натощак до половины восьмого утра. Оставшийся рис снова зальем кипяченой водой и поставим в холодильник. И так поступаем каждое утро, пока рис не закончится.

Секрет метода заключается в том, что рисовое зерно имеет кристаллическую структуру. Когда мы замачиваем зерна, мы удаляем из него крахмал, а на зернышках появляются ячейки. Рисовая каша переваривается не в желудке, а в кишечнике, зерна действуют как адсорбент.
После курса лечения вы станете не просто здоровее, но и моложе. Одно условие: после завтрака рисом желательно ничего не есть и не пить не менее 3 часов. После такого питания уходят боли из поясницы, перестает хрустеть шея.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, здоровье, орган, лампа, Тибет, рис
 
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