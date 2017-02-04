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Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем
Приучившись выпивать натощак после сна один стакан воды, вы избавите себя от многих проблем, пишет сайт my.goodhouse.com.ua.
Начнем с того, что 70% нашего тела состоит из воды. Без нее организм не в состоянии нормально функционировать. При недостатке жидкости вам могут угрожать проблемы с сердцем, артрит, стенокардия, геморрой, ожирение и другие, такие же неприятные болячки. Выпивая по утрам натощак стакан воды, вы через очень короткое время убедитесь, что жидкость способна творить чудеса!
Что с вами произойдет, если вы начнете выпивать натощак 1 стакан воды?
Избавление от токсинов
Вода буквально «запускает» организм, настраивает его на работу после ночного отдыха. Вместе с другими органами запускается и кишечник, а это значит, что вредные вещества покинут ваш организм.
Улучшение метаболизма
Исследования доказали, что все лишь один стакан воды утром на 24% увеличивает скорость обменных процессов. Вам будет легче следить за своей фигурой, программа похудения даст максимальный результат.
Здоровая потеря веса
Впрочем, если вы не придерживаетесь диеты с целью похудения, стакан воды естественным путем будет регулировать ваш вес. Учтите: заполняя определенное место в желудке, вода, выпитая до завтрака, поможет вам не переесть.
Устранение изжоги
Изжога появляется тогда, когда в желудке повышается уровень кислотности. Вода натощак разбавляет кислую среду способствует быстрому выведению кислоты из организма.
Улучшение состояние кожи
У вас тусклый цвет лица, имеются кожные высыпания, морщины, расширенные поры? В одном исследовании выяснилось, что стакан воды на голодный желудок способствует притоку крови к коже, что позволяет ей эффективнее обновляться. Если же вы будете выпивать положенные 1,5 – 2 литра воды в течение дня, то токсины, которые и вызывают акне, будут выводиться из организма быстрее.
Улучшение состояния волос
Обезвоживание оказывает негативное влияние на рост волос, ведь вода составляет почти четвертую часть веса наших волос. Недостаточное потребление жидкости приводит к тому, что локоны становятся ломкими и тонкими. Выпивая по утрам стакан жидкости, вы устраните эти проблемы.
Предотвращение появления камней в почках и цистита
Прием воды сразу же после пробуждения имеет важное значение для профилактики проблем с почками и мочевым пузырем. Она снижает уровень кислотности, который и приводит к появлению камней в почках, а также выводит из организма токсины, которые могут стать причиной цистита.
Укрепление иммунной системы
Прием жидкости на пустой желудок помогает организму в буквальном смысле слова «промыть» и сбалансировать лимфатическую систему, это приводит к укреплению иммунной системы. Вы перестанете простуживаться так часто и не будете сваливаться с гриппом, как только на вас кто-то чихнет в транспорте.
Фото: zdorov-info.com.ua/
Теги: Донбасс, здоровье, вода, решение, стакан, проблемы
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