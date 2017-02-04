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Ученые развенчали миф об этом продукте
04.02.2017 14:28
Сахар и здоровое питание несовместимы, гласит народная мудрость. Но так ли это с точки зрения науки? Ученые из Нью-Йоркского университета подготовили доклад, по данным которого вред сахара иногда все же преувеличивается, пишет news.rambler.ru.
В последнее время, отметили специалисты, сахар приобрел репутацию продукта, который может нанести непоправимый вред здоровью. Но авторы доклада настаивают: сахар как таковой не только не опасен, но и должен быть составной частью здорового рациона питания у людей.
«Сахар это яд? Нет, это миф и не более чем маркетинговый ход. В сутки здоровый человек может без опаски употреблять до 12,5 чайных ложек сахара», — заявила по этому поводу авторитетный американский эксперт по питанию и руководитель группы профессор Марион Несл.
По мнению Несл, демонизировать сахар выгодно, прежде всего, производителям его заменителей. Но считать такие заменители более полезными для здоровья наивно, поскольку те же мед, кленовый сироп и агава физиологически действуют на организм так же, как и сахар.
Эксперт высказалась о том, что разумнее как раз покупать продукты, в составе которых указан сахар, поскольку в противном случае в них, скорее всего, окажутся искусственные подсластители. «Влияние подсластителей на организм на сегодняшний день до конца не изучено», — заметила Марион Несл.
Утверждение о том, что сахар является причиной проблем с лишним весом, профессор также считает несостоятельными «К проблемам со здоровьем и ожирению приводит не сам сахар, а переедание высококалорийной пищей, в которой он содержится на высоком уровне», — отмечается в докладе.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, здоровье, сахар, миф
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