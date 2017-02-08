Лучший способ вылечиться

08.02.2017 20:46

Болеют люди всех категорий. И те, которые в силу своих профессиональных обязанностей частенько встречаются с врачами, выслушивают советы и старательно переадресовывают их читателям. Но при этом сами этих советов не придерживаются. Например, настойчивые рекомендации медиков о том, что, заболев, нужно отправляться в больницу, игнорируются, так как «это касается других, у меня всё понятно, некогда больничные пороги оббивать, как лечиться - сама знаю».

Исходя из собственного опыта, заявляю: результат такой самонадеянности может оказаться невесёлым, дорогим и очень болезненным. Судите сами!

Сама себе диагност

Под левым ребром ныло давно. Настолько давно, что с помощью Интернета я успела поставить себе диагноз и смело начать озвучивать свою «хроническую болячку». А как же иначе? Налицо все признаки и симптомы «шалящей» поджелудочной. Значит, панкреатит. Болит давненько? Вывод - хронический панкреатит. Зачем тратить время, силы и деньги на посещение врача, обследование и прочие скучные дела? Интернет помог «малой кровью» поставить диагноз и подсказать пути «лечения». Я считала себя вполне подкованной и точно знала, что при обострениях панкреатита (которые время от времени на меня «накатывали») обязательны три составляющие - холод, голод и покой. Для обеспечения первого в морозилке всегда находилась пластиковая бутылка со льдом. Второе и третье прилагалось автоматически. А в домашней аптечке непременным было присутствие но-шпы и анальгетиков. На всякий случай…

Очередной такой «всякий случай» наступил пару недель назад. Всё произошло внезапно. Ещё за десять минут до того я находилась в состоянии блаженного покоя, устраивалась удобнее за ноутбуком, планируя предстоящую работу.

И вдруг резкая боль в левом боку буквально пронзила насквозь. Ни шевельнуться, ни повернуться, ни вздохнуть. Последнее - не для красного словца: ужасная боль не давала сделать вдох и, казалось, что я вот-вот задохнусь…

Лечение без эффекта

Взяв себя в руки, приступаю к лечению. Но-шпа, диклофенак… Не помогла первая порция таблеток - повторяю процесс. Не помогает! Муж приносит спасительный лёд. Я поспешно сую ледяную бутылку под ребро и в ожидании откидываюсь на подушку. Взбесившейся поджелудочной нанесён сокрушительны удар! Ей придётся отступить перед холодом и боль сейчас отпустит.

Однако… не тут-то было. Словно ледяной штык пронзает насквозь, и цепкая подкова охватывает живот и спину, наподобие «пыточного испанского сапога», с неуклонностью автомата стискивая бок.

Я сдаюсь и соглашаюсь на «скорую». «Обострение панкреатита», - поясняет встревоженный супруг диспетчеру и называет адрес.

«Вы укол сделайте, и всё пройдёт, - говорю врачу «скорой помощи», подписывая отказ от стационара. - Я всё знаю - и что со мной, и как лечить. Это - просто приступ, и надо его купировать». Врач качает головой, набирает шприц. «Уверены, что это именно панкреатит? - спрашивает нерешительно. - Вы когда обследовались?»

Я машу рукой, бормочу что-то невнятное и, получив укол, начинаю ждать, когда боль уйдёт.

Она не ушла ни в тот день, ни ночью, ни на следующее утро.

Утром муж вновь набирает 103 и снова сообщает об обострении панкреатита. «Скорая» приезжает почти через два часа. Вызовов много - машин мало. «Собирайтесь, - прибывший врач непреклонен. - Поедем в гастроэнтерологический центр».

Через экстрим - к вожделенной койке

Путешествие через весь город, по дорогам, испещрённым колдобинами, искривившись от вцепившихся в бок челюстей, мучаясь от тошноты и холода - экстрим ещё тот. Поездка была бесконечной, но, наконец, машина затормозила возле приёмного отделения, и все вздохнули облегчённо. Я - думая, что сейчас мне вколют нечто сногсшибательно обезболивающее, врачи - от того, что сдают с рук на руки не успевшую испустить последний вздох больную. Казалось бы - избавление вот-вот, но не тут-то было…

«Какой панкреатит? - голос осматривающего меня врача от ярости дрожал. - Это почечные колики! Везите обратно!»

Поездочка «обратно» - через весь город в ургентную больницу, расположенную по соседству с моим домом - полчаса страстных судорожных мечтаний о ящичке морфия или о - приставленном к виску стволу и милосердной руке, нажавшей на курок…

Когда-нибудь всё кончается. Кончился и тот «весёлый» день. Мне выделили в урологии койку и стали лечить. Правда, с диагнозом врачам пришлось попотеть. Почки или поджелудочная? Панкреатит или колики? Два УЗИ и несколько анализов помогли медикам, в конце концов, принять решение. Немаловажным оказалось и моё заявление (сделанное, когда уже смогла разговаривать) о том, что озвученный диагноз о хроническом панкреатите я поставила себе сама. Думаю, кое-кто из людей в белых халатах после услышанной информации не прочь был бы меня «как Отелло Дездемону»… собственными руками.

Эпилог

О почечных коликах слышала много раз, лично столкнулась впервые. Это - когда из почек начинает «сыпаться» песок или происходит движение находящегося там камня. Лечение назначается в каждом индивидуальном случае разное. Для кого-то - более эффективное, для кого-то - не очень. Здесь много нюансов, все не перечислишь. Речь о другом.

Приступ начинается мгновенно, и хорошо, если человек знает, что в его организме случилось. У него хотя бы имеются необходимые препараты, которые помогут купировать приступ. Кстати, едва подступает боль, терпеть нельзя. С ней надо начинать бороться сразу же - иначе приступ разыграется, и купировать его будет намного труднее (и дороже).

От подобного не застрахован абсолютно никто. Любой человек, отлично себя чувствующий и спокойно строящий планы, может вдруг стать жертвой приступа почечных колик. Ведь никто не знает, что там внутри нас происходит. А потому - необходимо сразу в больницу. Самолечение может оказаться в лучшем случае неэффективным, в худшем - опасным.

Пример автора этих строк - наглядное пособие. Если бы не ошибочный диагноз, поставленный себе с помощью Интернета, путешествие в «скорой помощи» было бы намного короче, вердикт врачей - более быстрый, лечение - более успешное.

Кстати, о холоде, который «полезен» при обострениях панкреатита. При почечных коликах, наоборот, нужно прикладывать грелку.

Голод, который «лечит» поджелудочную, противопоказан при больных почках: понемногу, соблюдая диету, но кушать надо.

* * *

Любителей «ходить по врачам» среди нас мало. Сами себе диагносты, сами себе доктора. Да и стоимость медицинских услуг сегодня не располагает к частому посещению больниц. Это всё понятно. Но всё-таки, если что-то нас беспокоит упорно и продолжительно, к доктору сходить надо. Чтобы знать от чего и каким образом «самолечиться».

Всем - здоровья! Не болейте!

Марина ЛИТВИНОВА.