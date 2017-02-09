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11 самых распространенных заблуждений о здоровье
А вам тоже говорили в детстве, что если часто косить глаза, они останутся такими навсегда?
И что без шапки зимой на улицу выходить нельзя ни в коем случае? И что проглоченная жвачка останется в желудке на долгие годы? Узнайте, что из этого правда, а что выдумка.
Если вы выйдете на улицу с влажными волосами, вы заболеете
Британские ученые совместно с группой добровольцев-энтузиастов проверили, обязательно ли вы заболеете, если выйдете на улицу с мокрыми волосами. Для этого половина подопытных осталась в теплом помещении, а вторая половина отправилась на прогулку сразу после приема ванны. Этого им показалось недостаточно и еще в течение нескольких часов «мокрая» группа гуляла, надев влажные носки. По итогам эксперимента оказалось, что в группе «мокрых» заболевших оказалось не больше, чем во второй группе, которая оставалась в тепле и сухости.
Если вы скосите глаза, они могут остаться такими навсегда
Доцент офтальмологии Медицинского университета в Цинциннати уверяет, что нет никакого вреда для глаз, если вы скашиваете ваши глаза по собственной воле. Однако, если вы заметили, что ваш ребенок делает это слишком часто (если конечно он не копирует какого-нибудь мультипликационного персонажа), следует обратиться к врачу.
Простуду нужно «кормить», а лихорадку «морить голодом»
В действительности в обоих случаях нужно побольше пить, потому что во время болезни мы теряем много жидкости и рискуем заполучить обезвоживание. А отказываться от еды нет никакой необходимости. Однако и переедать во время болезни не стоит.
Жвачка «живет» в вашем желудке 7 лет
Помните эту «страшилку» о проглоченной жвачке, которая остается в нем на долгих 7 лет. В действительности жвачка, проглоченная вами в младших классах не будет жить с вами до самого выпускного. Как и большинство пищевых продуктов, жвачка проходит через кишечный тракт и выводится естественным путем всего через несколько дней. И хотя жевательная резинка почти не расщепляется в пищеварительной системе, в абсолютном большинстве случаев она не может нанести никакого вреда человеку.
Одно яблоко в день и ваше здоровье под надежной защитой
На самом деле горсть черники в день намного эффективнее защитит ваше здоровье. Черника богата антиоксидантами и клетчаткой, благотворно влияет на зрение, улучшает кровообращение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Без шапки зимой на улицу нельзя
В действительности это относится только к маленьким детям, для которых очень важно держать голову в тепле в холодную погоду. У взрослого человека через голову выходит всего около 10% тепла. Имейте в виду, что примерно такой же процент тепла выходит и через ваши руки и ноги. Поэтому ношение шапки на самом деле не важнее, чем ношение перчаток.
Чтобы избавиться от икоты, нужно, чтобы вас напугали
На самом деле медициной так и не была доказана эффективность народных средств от икоты, таких как задерживание дыхание или питье воды маленькими глотками. Тем не менее самым действенным средством избавления от икоты оказался… сахар. Когда вас мучает икота, съешьте ложку сахара. Согласно проведенным исследованиям, 19 из 20 страдающих от икоты человек, излечиваются чудесным образом именно благодаря этому методу.
Употребляя много рыбы, вы становитесь умнее
Это верно, особенно для детей трех-четырех лет. Рыба, особенно ее жирные сорта, такие как лосось, богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые играют большую роль в развитии головного мозга. Проведенное в 2008 году исследование показало, что у детей трех-четырех лет, которые употребляли большое количество Омега-3, был гораздо больший словарный запас, чем у их ровесников. Ну а если вы не любитель рыбы, питайте свой мозг орехами, авокадо и рапсовым маслом.
Нельзя плавать в течение часа после еды
Считается, что после приема пищи плаванье может с большой долей вероятности обернуться судорогами и утоплением. Действительно, после приема пищи следует воздержаться от длительных и энергичных заплывов. Просто купание в воде или спокойное плаванье не доставит вам никаких проблем.
Каждому ребенку нужно давать витамины
На самом деле, у ребенка, который полноценно питается, может быть потребность только в дополнительном витамине D в течение первого года жизни. В более старшем возрасте мультивитамины не помешают никому, однако и острой необходимости в них нет. Специалисты уверены, что даже самые привередливые в еде дети получают достаточно витаминов.
Теплое молоко помогает уснуть
Теги: Донбасс, здоровье, советы
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