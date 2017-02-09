11 самых распространенных заблуждений о здоровье

09.02.2017 18:18

А вам тоже говорили в детстве, что если часто косить глаза, они останутся такими навсегда?

И что без шапки зимой на улицу выходить нельзя ни в коем случае? И что проглоченная жвачка останется в желудке на долгие годы? Узнайте, что из этого правда, а что выдумка.

Если вы выйдете на улицу с влажными волосами, вы заболеете