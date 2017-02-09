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Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом
Периодически на губах у многих людей проявляется герпес. Волдыри могут зудеть и сопровождаться болью, а также доставить немало неприятностей. Тем не менее, существуют способы лечения герпеса и предотвращения его проявлений.
Иногда такое явление ошибочно называют простудой. Однако простуда здесь не при чем. Наиболее частой причиной появления язвочек на губах является тип герпеса HSV-1. Вы можете получить его при контакте с кожей инфицированного человека. После того, как вы однажды получили этот вирус, он навсегда останется в вашем организме и может иногда проявляться в виде небольших язв, которые чаще всего проходят в течение недели.
Около двух третей всего населения заражены вирусом HSV-1. Чаще всего он передается через поцелуи или другие контакты с зараженным человеком. Так почему же герпес на губах появляется не у всех? Ответ на этот вопрос может скрываться в ваших генах. Считается, что у большинства людей есть гены, которые влияют на способность вируса проявляться.
Что провоцирует возникновение вспышек герпеса?
Вирус живет в вашей нервной системе. Он может не проявляться в течение долгого времени и вызвать симптомы благодаря триггерам, которые действуют на ваш организм. Триггеры могут включать в себя и воздействие солнечного света, и повышение температуры. У некоторых людей герпес может проявляться несколько раз в год или даже реже. У других симптомы могут появляться каждый месяц.
Следует помнить о том, что герпес и стоматит – разные вещи. Стоматит поражает внутреннюю часть ротовой полости. Заболевание не связано с вирусом герпеса и не является заразным. Герпес, как правило, начинается с небольшого покраснения и раздраженной кожи. Затем могут образоваться пузырьки, которые лопаются и заживая, покрываются коркой.
Как передается герпес?
С того времени, как ваша кожа покраснела, а вы ощутили зуд в пораженном месте, вы можете распространять вирус. Самые большие риски передачи заболевания существуют на стадии, когда волдыри только начинают появляться и до тех пор, пока они не покроются коркой. После того, как ваша кожа зажила, вы больше не передаете заболевание. Однако вы можете заразить другого человека через слюну даже тогда, когда у вас нет внешних проявлений болезни.
Вирус передается через жидкости организма. Он, как правило, присутствует на губах инфицированного человека, даже, если нет никаких болевых ощущений или других симптомов. Поскольку вирус живет в слюне человека, он может передаваться бытовым путем, например, через кухонную утварь и посуду. Оральный секс может привести к инфекции половых органов партнера.
Как предотвратить распространение вируса
Вы можете уменьшить риски передачи вируса. Воздержитесь от поцелуев, не используйте общую зубную щетку или посуду в то время, как у вас есть симптомы герпеса. Это поможет вам максимально контролировать распространение заболевания.
Как облегчить симптомы?
В то время, как первая вспышка может длиться до двух недель, последующие проявления, как правило, проходят в течение одной недели. Некоторые кремы или гели могут облегчать болевые ощущения. Также можно использовать холодные и горячие компрессы.
Противовирусные препараты для местного применения могут сократить время заживления язв. Максимально эффективно такие средства работают, если их применить сразу же после первых проявлений заболевания.
Где еще может проявляться герпес?
У большинства людей герпес проявляется в одном и том же месте. Однако в редких случаях симптомы могут появиться в любой части тела, включая глаза.
Когда нужно обратиться к врачу?
Вам следует обратиться к специалисту в случае, если:
- У вас ослаблен иммунитет;
- Симптомы герпеса не проходят дольше двух недель;
- Симптомы сильно выражены;
- Симптомы сопровождаются раздражением и покраснением глаз;
- Вы часто страдаете от вспышек герпеса.
Теги: Донбасс, здоровье, герпес
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