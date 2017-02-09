Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

ТОП 3 способи лікування ангіни

09.02.2017 08:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ТОП 3 способи лікування ангіни

З ангіною жарти погані, тут допоможуть тільки перевірені способи. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Настоянка з кагору і алоє.
Приготування: у м'ясорубці подрібніть близько 350 г алоє, додайте 600 г меду. Все це залийте 350 мл кагору. Поставте в темне місце настоюватися протягом 5 діб. Лікування: приймайте настоянку по одній ст. л. тричі на добу за годину до прийому їжі. Продовжувати лікування ангіни до тих пір, поки не закінчиться настоянка.

Ехінацея.
Виробляє інтерферон, який підвищує імунітет організму і має противірусну дію. Приготування: залийте 1 чайну ложку трави 1 склянкою гарячої води. Поставте настоюватися протягом 3 годин. Приймати слід по 3 склянки двічі на день після їди. Вам знадобиться 150 г трави для проходження повного курсу лікування ангіни. Через півроку можна буде повторити даний курс ще раз.

Сіль.
Застосовується для полоскання горла при частих ангінах. Спосіб приготування: розведіть у теплій склянці води 1 чайну ложку солі. Необхідно щодня з ранку, почистивши зуби, прополоскати рот і горло склянкою розчину. Потім необхідно викликати штучний кашель - відбудеться видділення слизу разом з мікробами.



Теги: Донбасс, здоровье, лечение, ангина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх