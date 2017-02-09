Все рубрики раздела
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Лучший способ вылечиться20:46
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
ТОП 3 способи лікування ангіни
З ангіною жарти погані, тут допоможуть тільки перевірені способи. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Настоянка з кагору і алоє.
Приготування: у м'ясорубці подрібніть близько 350 г алоє, додайте 600 г меду. Все це залийте 350 мл кагору. Поставте в темне місце настоюватися протягом 5 діб. Лікування: приймайте настоянку по одній ст. л. тричі на добу за годину до прийому їжі. Продовжувати лікування ангіни до тих пір, поки не закінчиться настоянка.
Ехінацея.
Виробляє інтерферон, який підвищує імунітет організму і має противірусну дію. Приготування: залийте 1 чайну ложку трави 1 склянкою гарячої води. Поставте настоюватися протягом 3 годин. Приймати слід по 3 склянки двічі на день після їди. Вам знадобиться 150 г трави для проходження повного курсу лікування ангіни. Через півроку можна буде повторити даний курс ще раз.
Сіль.
Застосовується для полоскання горла при частих ангінах. Спосіб приготування: розведіть у теплій склянці води 1 чайну ложку солі. Необхідно щодня з ранку, почистивши зуби, прополоскати рот і горло склянкою розчину. Потім необхідно викликати штучний кашель - відбудеться видділення слизу разом з мікробами.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, ангина
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
- Нардеп объяснил, почему боевика «Гиви» убили не ВСУ07:45
- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области 22:25
- Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки21:15
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу19:45
- Захарченко: мы будем приходить к вам мертвыми. ВИДЕО18:44
- «Сомали» возглавит «Малой» или «Угрюмый»18:40
- Под Мариуполем начался ад18:03
- Умер экс-вратарь "Шахтера" В.Чанов08:50
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
- Нардеп объяснил, почему боевика «Гиви» убили не ВСУ07:45
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Войска Беларуси приведены в высшую боевую готовность07:16
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Под Мариуполем начался ад
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину