ТОП 3 способи лікування ангіни

09.02.2017 08:12

З ангіною жарти погані, тут допоможуть тільки перевірені способи. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Настоянка з кагору і алоє.

Приготування: у м'ясорубці подрібніть близько 350 г алоє, додайте 600 г меду. Все це залийте 350 мл кагору. Поставте в темне місце настоюватися протягом 5 діб. Лікування: приймайте настоянку по одній ст. л. тричі на добу за годину до прийому їжі. Продовжувати лікування ангіни до тих пір, поки не закінчиться настоянка.



Ехінацея.

Виробляє інтерферон, який підвищує імунітет організму і має противірусну дію. Приготування: залийте 1 чайну ложку трави 1 склянкою гарячої води. Поставте настоюватися протягом 3 годин. Приймати слід по 3 склянки двічі на день після їди. Вам знадобиться 150 г трави для проходження повного курсу лікування ангіни. Через півроку можна буде повторити даний курс ще раз.



Сіль.

Застосовується для полоскання горла при частих ангінах. Спосіб приготування: розведіть у теплій склянці води 1 чайну ложку солі. Необхідно щодня з ранку, почистивши зуби, прополоскати рот і горло склянкою розчину. Потім необхідно викликати штучний кашель - відбудеться видділення слизу разом з мікробами.

