Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет

10.02.2017 19:43

Еще в 1972 году, невероятный рецепт был найден в старых палатах тибетского монастыря. Самое замечательное в этом рецепте является тот факт, что ему 5000 лет! Благодаря одному из монахов, у нас есть это удивительное лекарство, которое лечит множество заболеваний. Тем не менее, это средство требует особой осторожности, так как оно слишком мощное. По мнению экспертов, этот рецепт должен быть использован один раз в 5 лет.

Чеснок является основным ингредиентом этого природного лекарства. Аллицин, содержащийся в чесноке обладает сильным антибактериальным действием, и он прекрасно работает в борьбе против вирусов, грибков и паразитов.

Считается, что это природное средство лечит атеросклероз, заболевания легких, импотенцию, синусит, гипертонию, артрит, ревматизм, гастрит, геморрой и т.д. Некоторые утверждают, что он поддерживает здоровый процесс потери веса, лечит плохое зрение и проблемысо слухом, и улучшает обмен веществ.

Для этого рецепта вам понадобится 350 г чеснока и 200 мл 95% -ного спирта.

Способ приготовления:

Измельчите чеснок и смешайте его со спиртом. Перелейте смесь в стеклянную бутылку. Через 10 дней, процедите жидкость и вылейте обратно в бутылку. Храните в холодильнике в течение еще 2 дней.

Использование:

Не используйте смесь в течение более чем 12 дней. Добавьте несколько капель на стакан воды и выпивайте до приема пищи. Возьмите 1 каплю перед завтраком, 2 до обеда, и 3 капли лекарства перед ужином.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением этого средства.