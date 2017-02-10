Ученые выяснили, когда снятся вещие сны

10.02.2017 21:53

Многие люди являются сторонниками трактования своих снов как вещих. Особенно, если события, увиденные во сне, воплощаются потом в реальной жизни. Теория существования вещих снов, по мнению ученых, является весьма спорной. Однако, группа международных ученых и психологов провела исследование данного феномена, целью которого было установить – существуют ли подобные сны. И, если существуют, когда сновидения могут считаться вещими и предсказывать грядущие события в жизни человека, передает издание "Российский Диалог".

Проведенные исследования позволили ученым установить теоретическое наличие подобных снов и их связь с будущими событиями, поскольку данные, полученные в результате экспериментов, дают основания полагать, что такая связь действительно имеется.

В рамках проведенного эксперимента были обследованы 500 человек, которые каждое утро подробно описывали свои сновидения, если могли их вспомнить. Если увиденные во снах события и символы позднее воплощались наяву, респонденты также подробно описывали это экспертам.

Как установили ученые, сны, которые человек видит в ночь с воскресенья на понедельник, как правило, не имеют никакого тайного смысла или подтекста, а являются отображением его психоэммоциональной усталости за прошедшую неделю.

А вот сны, которые видели испытуемые в ночь с понедельника на вторник, сбывались в 61% случаев полностью или частично. Поэтому ученые склонны считать, что именно в эти дни следует прислушиваться к своим ощущениям и снам.

Кроме того, вещие сны чаще приходят к человеку перед наступлением рассвета, считают ученые. Сны, увиденные респондентами в другие дни недели, не отличались особым воплощением в реальной жизни. Процент вещих снов в такие дни составил, по подсчетам ученых, всего 2%.





