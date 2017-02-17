Как запах тела предупреждает о той или иной болезни

17.02.2017 21:42

Тело человека не имеет ярко выраженного запаха. Определённый аромат от него может появляться из-за повышенной активности потовых желёз, невнимания к гигиене или… инфекции.

Бывают ситуации, когда тот или иной запах, исходящий от тела, следует воспринимать как сигнал бедствия. Ведь он может говорить о наличии достаточно серьёзного заболевания. Медики утверждают, что некоторым болезням присущ свой собственный «аромат». Как именно пахнут болезни и на что следует обратить внимание при появлении нового запаха.

Врачи уже достаточно давно начали использовать неприятный аромат, исходящий от тела человека, в качестве варианта первичной диагностики различных заболеваний. Ведь отталкивающее амбре является ярким сигналом того, что нарушились метаболические процессы. Это зачастую происходит на фоне развития тех или иных патологий.

Бактерии, которые заселяют кожу, выживают предыдущие колонии, которые были «здоровыми», а продукты жизнедеятельности новеньких начинают пахнуть по-другому.

Пахнет ацетоном?

Если пот приобретает запах ацетона, стоит провериться на такие патологии, как:

Различные эндокринные патологии, которые связаны с сахарным диабетом

Проблемы с системой пищеварения

Нарушения работы печени и почек

Инфицирование человека микробами, бактериями и вирусами

Всё это может приводить к разбалансировке организма, из-за чего отмечается общая дисфункция. При этом стоит понимать, что сахарный диабет является наиболее частой причиной появления ацетонового запаха от тела. Связывают это с тем, что у человека развивается недостаточность инсулина. Глюкоза начинает расщепляться хуже, а переизбыток её становится причиной изменения состава крови и ухудшения обмена веществ: от этого в организме начинает увеличиваться количество кетоновых тел. Избыток организм активно выводит, в т. ч. и вместе с потом: отсюда и появление резкого ацетонового амбре. Стоит понимать, что такое состояние чревато серьёзными проблемами со здоровьем и нередко указывает на приближение диабетической комы.

Также запах ацетона может наблюдаться, если страдают почки. В этом случае кроме характерного «аромата» у человека будут проявляться такие симптомы, как отёки, проблемы с мочеиспусканием, боли в области поясницы, увеличение давления, запах ацетона изо рта.

В случае если ацетоновый запах от кожи сопровождается резкой потерей килограммов при сохраняющемся аппетите, раздражительностью и бессонницей, говорят, что причиной проблемы могут служить нарушения в работе щитовидки.

Запах кота

Бывают ситуации, когда от человека начинает идти запах кошачьих испражнений. В этом случае организм также сигнализирует о возможных неполадках. Так, например, запах мочевины появляется при:

Заболеваниях почек и печени

Патологиях эндокринной системы и ВСД

Туберкулёзе

Ожирении

Нарушениях в работе пищеварительной системы

В числе распространённых причин возникновения такого «аромата» лежат почечные проблемы. Ведь если их работа происходит со сбоями, на это болезненно реагирует весь организм в целом. Причём стоит понимать, что запах мочевины в этом случае будет сильным, и справиться с ним подручными средствами будет невозможно: дезодоранты такой не берут.

Развивается проблема из-за того, что продукты распада белков выводятся через сальные железы. Врачи в этом случае говорят об урицидозе, который может становиться следствием хронического нефрита, пиелонефрита и уремии.

Запах уксуса

От пота человека иногда может исходить запах уксуса. Тут важно понимать, что появление подобного симптома сопровождается усилением потоотделения. В числе причин, из-за которых может развиваться такая проблема:

Эндокринные нарушения

Недостаток витаминов D и B

Инфекционно-воспалительные заболевания лёгких

Мастопатия

Если речь о сбоях в эндокринной системе, в организме может отмечаться недостаток йода. Это сразу же приводит к появлению неприятного запаха. Распознать туберкулёз по уксусному запаху от тела вполне возможно, ведь в этом случае будут появляться и такие симптомы, как выраженный кашель, утомляемость, слабость и повышенная температура. Женщинам не рекомендуется оставлять такой запах без внимания: он может указывать на серьёзные проблемы с грудью.

Другие варианты

Как только запах тела поменялся, превратившись во что-то непереносимое, стоит как можно быстрее посетить врача. Ведь разный запах может указывать на различные патологии, некоторые из которых довольно сложно лечатся.