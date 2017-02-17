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Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)
Британский кардиолог доктор Малхотра утверждает, что сахар является самой большой угрозой для общего состояния здоровья, и д-р Роберт Люстиг, педиатр того же мнения, пишет сайт "Будете здоровы".
Он изучает влияние жиров и сахара на ожирение у детей, и обнаружил, именно сахар способствует накоплению лишнего веса, развитию сердечно-сосудистых проблем и сахарного диабета.
Люстиг утверждает, что продукты, содержащие сахар, должны быть маркированы с предупреждениями, также как сигареты и алкоголь.
Есть все больше и больше экспертов, которые согласны, что сахар является основной причиной ожирения и многих сопутствующих заболеваний.
Это подтверждается тем фактом, что более 23 процентов всех людей в Швеции следует такому режиму питания, который включает в себя достаточное количество жирных продуктов и минимальное количество углеводов.
Д-р Андреас Енфльдт, шведский специалист, который разработал диетическую программу с высоким содержанием жиров и с низким содержанием сахара, объясняет, что другие эксперты считают эту диету «бомбой замедленного действия». Но, число людей с избыточным весом во всем мире продолжает увеличивается, а в Швеции нет.
Специалисты в области здравоохранения в Швеции показали, что этот режим питания является идеальным для сохранения здоровья и поддержания нормального веса тела.
Эта диета не только способствует избавлению от лишнего веса, но и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у страдающих ожирением.
Фото: split-feed.com
Теги: Донбасс, здоровье, питание, сахар, углеводы, белки
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- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
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