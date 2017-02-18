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Что делать, если ребенок подавился
Подавиться или поперхнуться может любой, как взрослый, так и ребенок. Но с детьми ситуация сложнее: они не умеют правильно обращаться с пищей, их всему нужно учить. Безусловные рефлексы, к сожалению, не всегда спасают при попадании инородного предмета в горло. Во многих случаях для ребенка подавиться — значит подвергнуть себя смертельной опасности. Взрослые должны знать, как оказать ребенку первую помощь в такой опасной ситуации. Не растеряйся и сумей сделать всё, что от тебя зависит, чтобы спасти жизнь маленького человека!
Если ребенок подавился, ты заметишь такие признаки:
— ребенок не может плакать, вдыхать воздух, кричать, голоса практически не слышно;
— глаза малыша широко открыты, в них читается ужас;
— рот тоже широко открыт, активно появляется слюна;
— кожные покровы краснеют, потом — синеют;
— малыш может обхватывать горло руками;
— в тяжелом случае возможна потеря сознания.
Немедленно вызови скорую помощь при таких симптомах и окажи ребенку первую помощь!
1. Подними руки малыша вверх. Дыхательные пути расширятся, процесс дыхания наладится.
2. Если № 1 не помог, положи ребенка на живот, на свою руку и похлопай 5 раз между лопатками.
3. Если ребенок подавился маленьким предметом или кусочком пищи, нужно поднять его за обе ноги или же вызвать рвоту, нажав на корень языка.
Когда инородный предмет застрял в дыхательных путях, симптомы несколько другие. Малыш не может кричать, плакать и при этом активно втягивает живот. Чтобы освободить дыхательные пути ребенка, выполни следующие действия:
1. Поверни его к себе спиной, обними одной рукой, надавливая ею на область желудка. Наклони малыша вперед, похлопай по спине.
2. Если способ № 1 не дал результата: положи ребенка на спину так, чтобы голова располагалась ниже, чем туловище. Под грудную кость засунь средний и указательный палец. Делай нажимы, чередуя их с выпрямлением грудины, вплоть до приезда скорой помощи.
3. Если в дыхательных путях застрял твердый инородный предмет — конфета или мелкая деталь игрушки, положи ребенка на руку лицом вниз. Следи, чтобы голова была ниже грудной клетки при этом. Похлопай малыша между лопатками. Еще вариант: поднять ребенка за ноги и тоже похлопать между лопатками.
Ни в коем случае не засовывай пальцы в гортань ребенка: ты рискуешь продвинуть предмет дальше так, что ему сложно будет выйти. Это усугубит ситуацию.
Помощь ребенку после года
Самое главное — сохраняй спокойствие, ведь ребенок постарше многое понимает. Ему может передаться твоя паника, что очень ухудшит ситуацию. Для выталкивания кусочков пищи и инородных предметов у детей старше года используется метод Хелмича:
1. Встань позади ребенка, можно — на колени сзади него.
2. Обними малыша за талию.
3. Кисть одной руки сожми в кулак, расположи кулак между ребрами и пупком малыша пальцами внутрь.
4. Второй ладонью обхвати кулак.
5. Разведи локти в стороны, нажми на живот ребенка в направлении снизу вверх.
Выполняй такие движения, пока кусочек пищи не выйдет наружу.
Из-за стресса у ребенка возможен спазм в горле, который влечет за собой остановку дыхания. Посмотри видео о том, как сделать малышу искусственное дыхание:
Чтобы не попасть в критическую ситуацию, прими меры предосторожности. Не покупай мягкие игрушки с длинным ворсом, который обсыпается, следи за тем, чтобы малыши не играли игрушками со слишком мелкими деталями. Приучай ребенка есть медленно, тщательно пережевывать пищу. Хорошие выход — измельчать пищу для ребенка до сознательного возраста, когда он перестанет баловаться во время еды. Никогда не корми дитя насильно — в таких случаях риск подавиться возрастает.
Фото: https://московский-доктор.рф
Теги: Донбасс, ребенок, помощь, подагра
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