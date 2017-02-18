Что нужно знать о какао

18.02.2017 08:36

В какао-порошке содержится масса бесценных веществ, необходимых для слаженной работы организма и отличного внешнего вида. Но это далеко не всё, за что стоит ценить это ароматный продукт.

Польза какао

Хотя количество кофеина в какао мизерное, всё же этот напиток способен заряжать энергией и бодрить . Именно поэтому его не рекомендуется пить во второй половине дня. Какао содержит полезные вещества, улучшающие память , стимулирующие работу мозга и нормализующие уровень холестерина. Большое количество цинка в какао улучшает состояние волос и кожи. Доказано, что дефицит этого элемента увеличивает предрасположенность подростков к алкоголизму и наркомании. Кокохил — соединение, которое можно найти только в кака. Это вещество стимулирует рост клеток, способствует заживлению ран и предотвращает образование морщин. Вот почему какао-порошок советуют добавлять в маски для омоложения! Также в какао содержится эпикатехин, повышающий общий иммунитет . Это вещество помогает предотвратить инфаркт, инсульт, диабет и даже рак. Даже маленькая чашка напитка может хорошо утолить голод . Несмотря на высокую калорийность продукта, какао не приводит к увеличению массы тела. Если вы мечтаете похудеть, чаще пейте эту ароматную вкусноту! В какао содержатся антиоксиданты, магний и целый кладезь витаминов. Поэтому этот продукт особенно важно употреблять людям старше 40 лет.

Как приготовить вкусный напиток с какао

Ингредиенты

2 стак. молока

1,5 ст. л. какао-порошка

1 ч. л. корицы

0,5 ч. л. молотой гвоздики

сахар по вкусу

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в кастрюльке и поставьте на огонь. Интенсивно помешивайте смесь в процессе нагревания до полного растворения. Рекомендуем для этих целей воспользоваться венчиком. Горячий напиток снимите с огня и разлейте по чашкам. Приятного аппетита!



