Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Лучший способ вылечиться20:46
Что нужно знать о какао
18.02.2017 08:36
В какао-порошке содержится масса бесценных веществ, необходимых для слаженной работы организма и отличного внешнего вида. Но это далеко не всё, за что стоит ценить это ароматный продукт.
Польза какао
- Хотя количество кофеина в какао мизерное, всё же этот напиток способен заряжать энергией и бодрить. Именно поэтому его не рекомендуется пить во второй половине дня.
- Какао содержит полезные вещества, улучшающие память, стимулирующие работу мозга и нормализующие уровень холестерина.
- Большое количество цинка в какао улучшает состояние волос и кожи. Доказано, что дефицит этого элемента увеличивает предрасположенность подростков к алкоголизму и наркомании.
- Кокохил — соединение, которое можно найти только в кака. Это вещество стимулирует рост клеток, способствует заживлению ран и предотвращает образование морщин. Вот почему какао-порошок советуют добавлять в маски для омоложения!
- Также в какао содержится эпикатехин, повышающий общий иммунитет. Это вещество помогает предотвратить инфаркт, инсульт, диабет и даже рак.
- Даже маленькая чашка напитка может хорошо утолить голод. Несмотря на высокую калорийность продукта, какао не приводит к увеличению массы тела. Если вы мечтаете похудеть, чаще пейте эту ароматную вкусноту!
- В какао содержатся антиоксиданты, магний и целый кладезь витаминов. Поэтому этот продукт особенно важно употреблять людям старше 40 лет.
Как приготовить вкусный напиток с какао
Ингредиенты
- 2 стак. молока
- 1,5 ст. л. какао-порошка
- 1 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. молотой гвоздики
- сахар по вкусу
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в кастрюльке и поставьте на огонь. Интенсивно помешивайте смесь в процессе нагревания до полного растворения. Рекомендуем для этих целей воспользоваться венчиком. Горячий напиток снимите с огня и разлейте по чашкам. Приятного аппетита!
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, какао, напиток, бодрость
Читайте также:
- Кремль начал информационные атаки на Беларусь, обвинив Лукашенко в войне на Донбассе08:59
- НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг08:44
- Военные показали последствия страшных обстрелов Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)08:24
- Британский генерал в своей книге призвал оказать военную помощь Украине08:20
- Вчера боевики вели интенсивный огонь на всех направлениях донбасского фронта07:24
- Полная изоляция приблизит сроки освобождения Донбасса - Турчинов выступает за радикальные меры07:17
- Для сохранения своей жизни главарю "ДНР" Захарченко нужно явиться в правоохранительные органы с повинной - народный депутат 22:33
- ОБСЕ не имеет возможности проверить места хранения вооружения по обе стороны на Донбассе21:26
- Россия должна остаться под санкциями до тех пор, пока не уйдет с Донбасса и Крыма21:16
- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Донецкий «Олимпик» обрел новый "дом"09:15
- Российский политик рассказал много интересного о новых гражданах Украины Марии Максаковой и Денисе Вороненкове (ВИДЕО)09:12
- Кремль начал информационные атаки на Беларусь, обвинив Лукашенко в войне на Донбассе08:59
- НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг08:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Военные показали последствия страшных обстрелов Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)08:24
- Британский генерал в своей книге призвал оказать военную помощь Украине08:20
- Личный красный телефон Гитлера выставлен на аукцион в США08:07
- В Харькове из-за блокады Донбасса произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)07:56
- "Ай, да украинки, ай, да молодцы!" - так российский комментатор оценил победу биатлонистки Елены Пидгрушной (ВИДЕО)07:35
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами
- Тысячи украинцев могут отрезать от мобильной связи