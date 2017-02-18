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Что нужно знать о какао

18.02.2017 08:36
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Что нужно знать о какао

В какао-порошке содержится масса бесценных веществ, необходимых для слаженной работы организма и отличного внешнего вида. Но это далеко не всё, за что стоит ценить это ароматный продукт.

Польза какао

  1. Хотя количество кофеина в какао мизерное, всё же этот напиток способен заряжать энергией и бодрить. Именно поэтому его не рекомендуется пить во второй половине дня.
  2. Какао содержит полезные вещества, улучшающие память, стимулирующие работу мозга и нормализующие уровень холестерина.
  3. Большое количество цинка в какао улучшает состояние волос и кожи. Доказано, что дефицит этого элемента увеличивает предрасположенность подростков к алкоголизму и наркомании.
  4. Кокохил — соединение, которое можно найти только в кака. Это вещество стимулирует рост клеток, способствует заживлению ран и предотвращает образование морщин. Вот почему какао-порошок советуют добавлять в маски для омоложения!
  5. Также в какао содержится эпикатехин, повышающий общий иммунитет. Это вещество помогает предотвратить инфаркт, инсульт, диабет и даже рак.
  6. Даже маленькая чашка напитка может хорошо утолить голод. Несмотря на высокую калорийность продукта, какао не приводит к увеличению массы тела. Если вы мечтаете похудеть, чаще пейте эту ароматную вкусноту!
  7. В какао содержатся антиоксиданты, магний и целый кладезь витаминов. Поэтому этот продукт особенно важно употреблять людям старше 40 лет.

Как приготовить вкусный напиток с какао

Ингредиенты

  • 2 стак. молока 
  • 1,5 ст. л. какао-порошка
  • 1 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. молотой гвоздики
  • сахар по вкусу

Приготовление
Смешайте все ингредиенты в кастрюльке и поставьте на огонь. Интенсивно помешивайте смесь в процессе нагревания до полного растворения. Рекомендуем для этих целей воспользоваться венчиком. Горячий напиток снимите с огня и разлейте по чашкам. Приятного аппетита!



Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, какао, напиток, бодрость
 
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