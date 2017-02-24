Чем не стоит жертвовать ради работы

24.02.2017 22:30

Работа занимает важное место в жизни современного человека. Особенно, если заниматься любимым делом, тогда и вовсе может не существовать выходных и отпусков.

Но все же важно устанавливать границы между профессиональным долгом и личной жизнью, ведь это способствует внутренней гармонии, укрепляет отношения с родными, дает сил для развития и достижения успеха, необходимого для обеих сфер, отмечает сайт mizky.com.

Чем не стоит жертвовать ради работы, рассказывает доктор психологии Трэвис Брэдбери.

1. Здоровьем

Иногда трудно установить границы между собственным здоровьем и работой, потому что они тесно связаны. Но это может стать толчком к появлению в вашей жизни стресса, бессонные ночи и отсутствия времени, например, на хобби.

Ключевой момент заключается в том, чтобы не позволять такому происходить. Поэтому учитесь выделять время для прогулки во время обеденного перерыва, отдыхайте на выходных, берите отпуск и т.д. Планируйте свой отдых и не позволяйте никому и ничему портить их, в противном случае вы позволять работе переступить допустимую границу.

2. Семьей

Очень часто из-за работы страдают родные люди. А все потому, что мы воспринимаем ее как средство поддержки семьи. Мы думаем: "Мне нужно заработать больше денег, чтобы не иметь долгов". Хотя такие мысли – результат благих намерений, они могут разрушить семью из-за постоянного недостатка времени на нее.

Когда вы будете лежать на смертном одре, вы не будете думать о том, сколько денег заработали, вы будете вспоминать дни, которые провели со своими родными.

3. Рассуждением

Никто не обязан следить за тем, не теряете ли вы разум на работе. Вы должны делать это самостоятельно, установив границы, чтобы хорошо себя чувствовать. Ваше психическое здоровье тоже нуждается в уходе.

Если вы много вкладываете в работу, но ваш босс требует еще большего, у вас есть полное право сказать "нет", и пойти на встречу с друзьями или выделить время для своего хобби. Благодаря этому, когда вы вернетесь на работу на следующий день, то будете чувствовать себя полными сил. Вы, конечно, можете работать после окончания рабочего дня, но помните, что всем нужно время для отдыха и перезагрузки, и вы не исключение.

4. Особенностью

То, насколько вы индивидуальность, в определенной степени влияет ваша работа. Поэтому очень важно сделать так, чтобы последняя не заполонила вас полностью. Если вы подумаете о вещах, которые для вас по-настоящему важны, и на ум приходит только работа, тогда вы действительно позволили ей перейти допустимую границу. А это может повлечь за собой выгорания, стресс и отсутствие роста как личности.

5. Порядочностью

Жертвуя своей порядочностью, вы будете чувствовать стресс. Почувствовав, что ваши действия и убеждения противоречат друг другу, пора дать понять своему работодателю, что вы не готовы таким образом выполнять работу. Если для него это создает проблемы, возможно, пришло время, когда ваши пути должны разойтись.

Помните, успех часто зависит от вашей способности устанавливать границы. После того, как вы это сделаете, все станет на свои места.