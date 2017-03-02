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Шесть советов по правильному уходу за волосами
Пышные блестящие волосы - мечта, наверное, каждой женщины и едва ли не главное её оружие для соблазнения. Густая шелковистая копна волос способна свести с ума любого мужчину. Это доказывает не столько телевизионная реклама, сколько жизненный опыт, помогающий каждой женщине на практике познать, как велика магия её волос, если они, конечно, здоровые, пышные и блестящие. Однако редко кому даётся все это богатство без каких-либо усилий. Красота требует жертв, а волосы - постоянного внимания. В этом материале мы расскажем, как всё сделать правильно.
Совет первый. Не все фены одинаково полезны
Если вы замечаете, что волосы стали безжизненными и выпадают, очень важно прекратить использование фена, выпрямителя и других инструментов, воздействующих на волосы при помощи высокой температуры. Приборы для укладки могут стать одной из главных причин ослабления волос и ухудшения их состояния.
Совет второй. Правильное питание - залог здоровья волос
Придерживайтесь сбалансированного питания - оно играет важную роль в здоровье волос. Дефицит полезных веществ может вызвать выпадение волос, ослабление их структуры и ломкость. Рекомендуется включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина А, витамина В, биотина, витамина С, меди, железа, цинка, протеинов и воды.
Совет третий. Укладка - зона риска
Неправильная укладка и расчёска, повреждающая волосы, могут провоцировать их выпадение. Выбирайте качественные инструменты из натуральных материалов. Перед началом укладки убедитесь, что волосы полностью высохли. Влажные волосы более подвержены повреждениям.
Совет четвёртый. Избегайте переутомления и стресса
Важно посвящать время полноценному отдыху и сну. Научные исследования подтверждают, что те, кто спит достаточное количество времени, менее подвержены выпадению волос. Усталость и стресс - один из ключевых факторов, отрицательно влияющих на здоровье и состояние организма. Физическая активность также важна для здоровья волос - она стимулирует кровообращение, в том числе, и в коже головы и волосяных луковицах.
Совет пятый. Натуральные средства vs Химия
Использование сильнодействующих химических веществ способно ослаблять волосы и их структуру. Постоянное окрашивание и агрессивный шампунь могут способствовать потере волос. Выбирайте более натуральные и мягкие продукты.
Совет шестой. Выход есть
Если вы не можете определить причину выпадения волос, и натуральные средства не помогают, обратитесь к специалисту-трихологу, он проведёт необходимую диагностику и назначит лечение.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, уход за волосами
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