Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения

03.03.2017 14:30

Каждому человеку не раз приходилось сталкиваться с ощущением потери чувствительности ноги или руки, сопровождающемся легким покалыванием или жжением. Зачастую это происходит из-за временного нарушения кровообращения в конечности, вследствие сдавливания сосудов и нервных окончаний. Стоит начать двигаться или сменить положение чувствительность восстанавливается.

И всё-таки, неудобное положение во время сна, к сожалению, — не единственная причина онемения рук. Если потерю чувствительности конечности замечаете всё чаще, и она не проходит длительное время, стоит насторожиться, поскольку онемение может быть одним из симптомов серьезного заболевания, пишет my-fly.ruэ

Причины онемения рук

1. Шейный остеохондроз. Любые нарушения в шейном отделе позвоночника, вызывающее ущемление нерва, могут стать причиной онемения рук, а также вызвать головные боли и проблемы с координацией.

Начните следить за своей осанкой, а также делать специальную гимнастику. Лучше, конечно, посетить врача: он назначит соответствующие обследования для выявления патологии.

2. Рассеянный склероз. Шутить по этому поводу можно сколько угодно, но склероз — не просто забывчивость, а серьезное неврологическое заболевание. Вследствие поражения нервных оболочек головного и спинного мозга происходит нарушение прохождения нервных импульсов. Чувствительность снижается, и в руках может ощущаться онемение. Если другие причины онемения рук исключены, имеет смысл обратиться к неврологу.

3. Туннельный синдром (синдром запястного канала) наблюдается часто у людей, деятельность которых связана с монотонной работой руками (программисты, швеи, музыканты…).

Вследствие повторяющихся движений пальцев происходит отек сухожилий, проходящих через узкий канал. Нерв в канале сдавливается — человек чувствует онемение и неприятное покалывание в кисти (особенно по утрам). Обязательно братись к неврологу, потому что в запущенной форме данное заболевание чревато осложнениями вплоть до атрофии мышц пальца.

4. Тромбоз вен конечности также приводит к онемению. Тромб замедляет ток крови, поэтому доставка веществ, важных для поддержания функций конечности, нарушается. Тромбоз чреват и отеками, и прочими серьезными осложнениями (гангрена, отрыв тромба) поэтому заболевание обязательно требует диагностики и соответствующего лечения.

5. Анемия и сахарный диабет часто сопровождаются нарушением кровообращения в конечностях и, как следствие — онемением.

6. Невралгия плечевого сплетения, а также длительные воспалительные процессы в окружающих тканях могут вызвать болевой синдром с последующим онемением руки.

7. Нарушение мозгового кровообращения (инсульт) — самая опасная причина онемения рук. Если онемение рук сопровождается еще и нарушением работы нижних конечностей, спутанностью сознания, головной болью, нарушением речи и зрения — нужно немедленно вызывать неотложку!

Мы привели основные из возможных причин онемения рук. Если вас постоянно беспокоит дискомфорт в конечностях не только после неудобной позы во время сна, незамедлительно обследуйтесь и проконсультируйтесь у врача. Подобные симптомы лучше не оставлять без внимания, ведь они могут перейти в серьезное хроническое заболевание.