Какое давление в каком возрасте считается нормальным

07.03.2017 09:43

По информации «Новейшего справочника необходимых знаний» нормальное давление у новорожденных равно 70мм.рт.ст, передают “Украинские реалии”.

Нормальное давление у ребёнка, которому исполнился год:

у мальчиков – 96/66 (верхнее/нижнее), у девочек – 95/65.

Нормальное давление у ребёнка 10 лет:

103/69 у мальчиков и 103/70 у девочек.

Нормальное давление у молодых людей 20-ти лет:

у юношей – 123/76, у девушек – 116/72.

Нормальное давление у молодых людей,

которым около 30-ти лет:

у молодых мужчин – 126/79, у молодых женщин – 120/75.

У человека среднего возраста:

У 40-летних мужчин 129/81, у 40-летних женщин 127/80.

Для пятидесятилетних мужчин и женщин:

Нормальным считается давление у мужчин 135/83 и у женщин 137/84.

Для людей пожилого возраста:

Нормальным считается следующее давление:

для 60-летних мужчин 142/85, для женщин того же возраста 144/85.

Для пожилых людей, которым исполнилось 70 лет:

Нормальным считается давление 145/82 для мужчин и 159/85 для женщин.

Какое нормальное давление у человека старого или престарелого? Для 80-ти летних людей давление 147/82 и 157/83 для мужчин и женщин соответственно считается нормальным.

Для престарелых девяностолетних дедушек нормальным давлением считается 145/78, а для бабушек того же возраста – 150/79 мм рт столба.

Высокое давление (причины и быстрая помощь)

Повышенное артериальное давление состоит из двух цифр, верхняя цифра — это почечное давление, нижняя цифра — сердечное.

1. Нужно налить в тазик или в ведерко горячую воду с температурой 37-40°С и погрузить в воду ноги. Пока вода остывает, а это займет около 20 минут, давление снизится на 15-20 мм. Если у человека наблюдается варикозное расширение вен на ногах, можно в воду опускать локти рук.

2. Семена укропа снижают давление. Нужно их запарить кипятком, взяв 2 ст. ложки на 0,5 л кипятка, пить по 1-2 чайные ложки при давлении до 200 мм и по 3-4 ч.л. при более высоком давлении.

3. В кефир нужно добавить 1 ч.л. корицы, пить этот напиток по 1-му стакану в течение 3-х месяцев. Давление должно стабилизироваться.

Есть один очень простой и невероятно эффективный рецепт народной медицины, который поможет привести артериальное давление в норму, ну как минимум на пару лет. И к тому же он не стоит ни копейки. Как вам такое?

Итак состав отвара: возьмите 5 столовых ложек хвои сосны, 2 ст ложки плодов шиповника и 2 ст ложки луковой шелухи. Залейте всё это 1 литром холодной воды, доведите до кипения и варите на малом огне под крышкой 10 минут. Дайте настояться и процедите. Можно немного добавить воды. Выпивать всё это за 2 дня. Курс такого лечения – 4 месяца.

Улучшение может наступить уже через 5 дней – уйдут головные боли, а через месяц можете пробовать постепенно отменять гипотензивные препараты.

Стул станет регулярным – значит происходит ещё и очищение кишечника и печени.

Этот отвар обладает иммуноукрепляющими свойствами, является профилактическим средством против гриппа.

Обладает хорошим мочегонным действием.

Поможет при болезненной кровоточивости десен.

Будьте здоровы!