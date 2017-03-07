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Какое давление в каком возрасте считается нормальным
По информации «Новейшего справочника необходимых знаний» нормальное давление у новорожденных равно 70мм.рт.ст, передают “Украинские реалии”.
Нормальное давление у ребёнка, которому исполнился год:
у мальчиков – 96/66 (верхнее/нижнее), у девочек – 95/65.
Нормальное давление у ребёнка 10 лет:
103/69 у мальчиков и 103/70 у девочек.
Нормальное давление у молодых людей 20-ти лет:
у юношей – 123/76, у девушек – 116/72.
Нормальное давление у молодых людей,
которым около 30-ти лет:
у молодых мужчин – 126/79, у молодых женщин – 120/75.
У человека среднего возраста:
У 40-летних мужчин 129/81, у 40-летних женщин 127/80.
Для пятидесятилетних мужчин и женщин:
Нормальным считается давление у мужчин 135/83 и у женщин 137/84.
Для людей пожилого возраста:
Нормальным считается следующее давление:
для 60-летних мужчин 142/85, для женщин того же возраста 144/85.
Для пожилых людей, которым исполнилось 70 лет:
Нормальным считается давление 145/82 для мужчин и 159/85 для женщин.
Какое нормальное давление у человека старого или престарелого? Для 80-ти летних людей давление 147/82 и 157/83 для мужчин и женщин соответственно считается нормальным.
Для престарелых девяностолетних дедушек нормальным давлением считается 145/78, а для бабушек того же возраста – 150/79 мм рт столба.
Высокое давление (причины и быстрая помощь)
Повышенное артериальное давление состоит из двух цифр, верхняя цифра — это почечное давление, нижняя цифра — сердечное.
1. Нужно налить в тазик или в ведерко горячую воду с температурой 37-40°С и погрузить в воду ноги. Пока вода остывает, а это займет около 20 минут, давление снизится на 15-20 мм. Если у человека наблюдается варикозное расширение вен на ногах, можно в воду опускать локти рук.
2. Семена укропа снижают давление. Нужно их запарить кипятком, взяв 2 ст. ложки на 0,5 л кипятка, пить по 1-2 чайные ложки при давлении до 200 мм и по 3-4 ч.л. при более высоком давлении.
3. В кефир нужно добавить 1 ч.л. корицы, пить этот напиток по 1-му стакану в течение 3-х месяцев. Давление должно стабилизироваться.
Есть один очень простой и невероятно эффективный рецепт народной медицины, который поможет привести артериальное давление в норму, ну как минимум на пару лет. И к тому же он не стоит ни копейки. Как вам такое?
Итак состав отвара: возьмите 5 столовых ложек хвои сосны, 2 ст ложки плодов шиповника и 2 ст ложки луковой шелухи. Залейте всё это 1 литром холодной воды, доведите до кипения и варите на малом огне под крышкой 10 минут. Дайте настояться и процедите. Можно немного добавить воды. Выпивать всё это за 2 дня. Курс такого лечения – 4 месяца.
Улучшение может наступить уже через 5 дней – уйдут головные боли, а через месяц можете пробовать постепенно отменять гипотензивные препараты.
Стул станет регулярным – значит происходит ещё и очищение кишечника и печени.
Этот отвар обладает иммуноукрепляющими свойствами, является профилактическим средством против гриппа.
Обладает хорошим мочегонным действием.
Поможет при болезненной кровоточивости десен.
Будьте здоровы!
Фото: vrutmilife.com
Теги: Донбасс, здоровье, давление, возраст, норматив
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