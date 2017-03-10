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Как связаны инсульт и игла
Игла может спасти жизнь пациента в случае инсульта. Этот совет был дан китайскимп рофессором, который говорит, что вы всегда должны иметь иголку при себе.
Это удивительный и нетрадиционный способ спасения человека от инсульта. Всем необходимо потратить время, чтобы прочитать эту статью, потому что вы никогда не знаете, чья жизнь может зависеть от вас через минуту. После того, как кто-то получит инсульт, ему необходим отдых и неотложная помощь. Эти советы помогут сохранить жизнь больному!
Будьте спокойны. Независимо от того, где жертва, ее нельзя двигать, потому что если вы переместите пациента, капилляры лопнут и это вызовет кровоизлияние в мозг! Если у вас есть шприц – это лучше; в противном случае обычной иглы для шитья будет достаточно.
Подержите иглу над огнем, зажигалкой или свечкой, чтобы стерилизовать, а затем использовать ее для того, чтобы проколоть подушечки всех 10 пальцев.
Никаких конкретных акупунктурных правил нету, проколы должны быть лишь в нескольких миллиметрах от ногтя. Прокалывать так, чтобы кровь могла течь.
Если кровь не начинает капать, тогда нужно начать выдавливание крови.
Когда все 10 пальцев кровоточат, подождите несколько минут – вы увидите, что жертва вернется к жизни!
Если рот жертвы искажается, начните массаж ее ушей, пока они не станут красными – значит, кровь приливалась к ним.
Затем уколоть иглой в каждое ухо в мягкую часть, так чтобы вытекло пару капель крови из каждого уха.
Спустя несколько минут, рот жертвы больше не будет искажен.
Подождите, пока жертва придет в нормальное состояние без каких-либо необычных симптомов, затем отправьте в больницу.
Этот метод кровопролития, чтобы спасти жизнь — является традиционным методом китайской медицины. Практическое применение этого метода дает практически 100% результат и с помощью него люди могут пережить инсульт.
Фото: vrutmilife.com
Теги: Донбасс, здоровье, инсульт, первая помощь, Игла
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