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Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого
Сон — жизненно важный для организма процесс, который помогает восстанавливаться после трудового дня. Сколько времени нужно ему уделять? В чём заключается разница между мужской и женской потребностью в отдыхе? Об этом дальше в статье.
Сложность функционирования женского мозга обуславливает необходимость в дополнительном отдыхе. Джим Хорн, профессор Университета Лафборо в Англии, говорит: «У женщин нехватка сна прочно ассоциируется с высоким уровнем психологической нагрузки, а также со значительным чувством незащищенности, депрессии и злобы. У мужчин подобная связь отсутствует».
Сколько же нужно спать человеку? Привычные восемь часов сна за ночь подходят далеко не всем — для большинства людей семи часов бывает вполне достаточно. Тем не менее профессор Хорн напоминает, что женский мозг «имеет отличную от мужской, более сложную структуру, поэтому его потребность в сне немного выше».
По сравнению с мужчинами, женщины более склонны к мультизадачности и используют свой мозг в усиленном режиме. Соответственно, им для восстановления требуется больше времени, а сон, как не что иное, это восстановление обеспечивает.
На вопрос, во сколько нужно ложиться спать, каждый отвечает сам. Рекомендованное время отхода ко сну — примерно половина одиннадцатого. Так ты сможешь захватить самый полезный «сон красоты», который длится только до полуночи и отражается на состоянии твоего организма весь следующий день.
Профессор Хорн отмечает, что мужчинам, работа которых связана с принятием множественных решений, также может потребоваться избыточное количество сна. Но даже в этом случае у женщины необходимость в отдыхе будет больше.
Фото: vrutmilife.com
Теги: Донбасс, здоровье, сон, мужчины, женщины
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- Уволенным металлургам "ЛДНР" предлагают работу в Ленинградской области РФ13:42
- Новой тактикой боевики "ЛДНР" пытаются спровоцировать ВСУ на нарушение режима прекращения огня13:25
- В "армии ЛДНР" прибыла проверка из РФ, выявили дезертиров, мародеров и других нарушителей13:09
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
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