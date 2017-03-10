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Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов
Великий пост, который начался с 27 февраля, продлится до 15 апреля. Начинается Великий пост за семь недель до Пасхи, которая в 2017 году припадает на 16 апреля.
Во время поста не разрешается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, в строгие дни – даже растительное масло. Рыбу можно есть только в праздничные дни.
Как же обойтись без этой пищи, пишет "Сегодня".
Чем заменить мясо в пост
Чтобы пост прошел легко и без вреда для здоровья, нужно позаботиться о полноценной замене запрещенных продуктов. Вот "три кита", на которых должно держаться ваше питание в дни Великого поста.
Растительный белок
Вместо мяса, молока и яиц включите в свой ежедневный рацион растительный белок. Он в избытке содержится в бобовых, грибах, баклажанах, орехах, зеленых овощах, семечках, соевых продуктах.
Овощи и фрукты
Свежие, вареные, тушеные, запеченные овощи и фрукты – основа вашего рациона во время поста. Пусть на столе будут все сезонные продукты – картофель, морковь, свекла, квашеные капуста и огурцы, тыква, а также горошек, кукуруза, яблоки, бананы, цитрусовые, гранаты.
Рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты богаты такими минеральными веществами, как фосфор, натрий и йод. Они также присутствуют в горохе, геркулесе, шпинате, щавеле, свекле, гранатах, морской капусте.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, мясо, продукты, Великий пост, заменитель
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