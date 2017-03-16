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Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение

16.03.2017 07:40
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Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение

Еще два научных свидетельства в пользу умеренного потребления белковых продуктовполучили исследователи в ходе клинических испытаний, проведенных в Университете Южной Калифорнии, США, и в Университете Сиднея, Австралия

Испытания проводились как с участием добровольцев, так и на животных в строго контролируемых условиях лаборатории.

В результате было показано, что большое количество белка в рационе повышает риск развития онкологической патологии и диабета, а также сокращает общую продолжительность жизни не меньше, чем курение.

При этом исследователи подчеркнули, что избыточное потребление белка животного происхождения, конечно, чуть более вредно, чем растительного, но принципиального значения происхождение белка не имеет. Растительный белок в процессе усвоения и расщепления проходит с определенного момента те же этапы, что и животный белок.

Изучение особенностей метаболизма человека и животных при употреблении большого количества белковых продуктов привело специалистов к следующим выводам:

  • Люди в возрасте от 50 лет до 65 лет, предпочитающие белковую пищу, в 4 раза больше рискуют умереть от онкопатологии или осложнений сахарного диабета.
  • В 2 раза чаще любители белкового рациона погибают от других заболеваний сердечно–сосудистой системы, неврологической патологии и проч. серьезных недугов.
  • Общая продолжительность жизни таких людей значительно меньше тех, кто предпочитает рацион невысокой калорийности, но с преобладанием полезных «медленных» углеводов.
  • После 65 лет ситуация меняется с точностью до наоборот – любители белковой пищи на 60% реже болеют онкологическими заболеваниями, практически не заболевают диабетом, менее подвержены инволюционным психическим расстройствам и деменции, да и живут значительно дольше. 
Источник: http://medic.ua 


Теги: Донбасс, здоровье, опасность, белок
 
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