Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом

16.03.2017 09:23

Какие бы ни были медицинские обозначения инсульта, для человека он всегда означает удар исподтишка - внезапный и жестокий. Он сбивает с ног, легко убивает и очень часто превращает свою жертву в неподвижного, прикованного к постели инвалида.

Надо обладать недюжинной силой воли и огромным желанием жить, чтобы одержать победу над болезнью и отменить произнесённый ею приговор.

О том, как восстановил себя «по этапам, по элементам» корреспонденту «Донбасса» рассказал мариупольский врач-санолог Игорь ГРИГОРОВИЧ.

Человек полностью меняется…

«Шандарахнуло» Игоря Анатольевича 1 октября 2015 года. Беды ничего не предвещало. Моложавый, спортивного сложения, с юности занимающийся лёгкой атлетикой Игорь Григорович никогда не знал проблем с давлением и вообще проблем со здоровьем. В санатории-профилактории, где он работал, к нему на занятия ходило множество желающих, с радостью впитывающих в себя как уроки йоги, так и уроки оптимизма и здорового образа жизни, которые стройный и ловкий доктор с радостью преподавал всем желающим.

А поздним осенним вечером полтора года назад, возвращаясь домой, он внезапно упал от удара, нанесённого ему коварной болезнью.

Пять часов без сознания… Скорая… Больница… Долгий период реабилитации…

- До «шандараха» была одна жизнь, после - другая совершенно. После инсульта человек полностью меняется. Это я почувствовал на себе, несмотря на то, что сам врач. Особенно психология меняется у мужчин. Мужская психология такого не выдерживает. Мужчине трудно понять, трудно привыкнуть к новому состоянию. Как это? Всё мог, а тут - на тебе! Ничего уже не можешь сам сделать. И о каждой мелочи, которую раньше делал незаметно для себя, приходится просить. До того, как это случилось, я был один человек, после - другой. И возврата в обратное состояние до сегодняшнего дня ещё полностью не произошло. Хотя, конечно, гораздо лучше себя чувствую.

…Он долго не мог говорить, вставать с кровати. Помимо прочего, налицо были все признаки «классики жанра» - состояние депрессии, нервозность, слезливость. Эмоциональная лабильность так называется состояние, в котором оказывается человек при сосудистых заболеваниях головного мозга, при органических заболеваниях головного мозга, при астенических состояниях. Слёзы, сентиментальность, частое состояние умиления

Первые шаги

«Самое важное, что я с самого начала начал делать, это - стал много думать. Необходимо было восстановить то, что от меня ушло, - рассказывает Игорь Анатольевич. - Заново научиться писать, говорить, восстановить двигательные навыки. Вначале, когда я начал писать, получались каракули, как у первоклассника. Я писал много. Дело в том, что у меня был плохой сон. Ложусь спать - и спать не могу. Но у меня натура деятельная. Я решил: если не могу спать, значит, надо делать то, что могу. И я начал писать. Благо в больнице был холл. Я включал свет, садился там и писал. Это было хорошее средство от бессонницы. Работает мозг, накапливается утомление. Устаёшь - потом уже спокойно спишь».

Улыбка множит удивленье,

Итожит мыслей хоровод,

Дарует одухотворенье,

Стирает зла круговорот, -

это строки из одной из написанных в больнице книг. «Улыбкодневник» - книга, в которой на каждый день расписана фраза в четыре строки про улыбку. Всего Игорь Григорович, пока лежал в больнице, написал три книги. «Когда пишешь, у тебя работает ассоциативное мышление, логическая память и т. д.», - поясняет он.

Он понял, что надо себя восстанавливать по этапам, по элементам. «На шпагат я всегда садился. Уже в больнице, как только разрешили вставать, я начал пробовать растягиваться. Начал пытаться сделать те элементы, которые делал в той жизни, до инсульта. Когда же после инсульта прошло четыре месяца, я начал делать растяжки более серьёзно. Поперечный шпагат… Продольный шпагат… Наклоны… Растяжки дают ощущение гибкости. Позвоночник гибкий - тело молодо. Необходимо выполнять те приёмы, которые позволяют чувствовать своё тело».

Григорович поясняет, что в возвращении утраченных навыков хорошо помогла идеомоторная тренировка. Это - когда лежишь и представляешь действие, которое собираешься совершить. А затем пробуешь это действие повторить. Но после этого его реально повторить уже легче.

«Я точно знал, что нужно сделать так, чтобы не зависеть ни от чего и ни от кого. Таблетки, уколы, врачи… Они же не всегда рядом с тобой. Что всегда рядом с тобой? Твои руки и твоё тело. От этого и нужно отталкиваться», - поясняет Игорь Анатольевич.

Целитель - море

Жизнь Игоря Анатольевича и его жены Елены Васильевны полностью поменяла темп и ценности. То, что ещё недавно было бесконечно важным, оказалось мелочью, а то, о чём никогда не задумывались, и что не обращало на себя внимания, оказалось важнее важного. Новый год они встречали в санатории «Роща» под Харьковом.

«Я там начал закаляться, там была хорошая ФОП, но я чувствовал, что мне этого недостаточно, - говорит Григорович. - Возможно, если бы у меня была возможность купаться в имеющемся там водоёме, процесс восстановления пошёл бы быстрее. Но купаться в море я смог лишь в бердянском санатории, куда пришла путёвка в октябре. Вот там я и начал своё «исцеление морем». Вначале заходил в воду один раз, утром, затем - два раза: утром и вечером, сейчас - по утрам трижды захожу в воду, между каждым разом делаю пробежки. Конечно, холодная вода мне была привычна. Я и раньше купался, примерно раз в неделю, сейчас купаюсь через день. Я работаю через день, иду на работу к 11 часам и перед работой захожу на море и купаюсь. И самочувствие после купания гораздо лучше. У меня появляются силы, я по-другому выгляжу, и это все замечают».

Купание в зимнем море - преодоление себя, победа над собой, которая необходима каждому: «Когда идёшь на море - холодно, ветер, руки мёрзнут. Но ты преодолеваешь себя, выходишь на новый уровень. Это - самоуважение, чувство победы над собой, это - удовлетворение от выполнения задачи, которую ты перед собой поставил. Это чувство, которое дарит тебе позитивный настрой, даёт тебе силы жить и бороться».

Всё в наших руках

Двусторонний инсульт - несчастье, которое может сбить с ног даже самого сильного человека. «Нельзя предаваться отчаянию, - говорит Игорь Григорович. - Всё в наших руках. Даже в такой серьёзной ситуации, какая была у меня, человеку возможно восстановиться. Всё здесь очень индивидуально. У каждого должен быть свой алгоритм действий. Мне помогло моржевание, кому-то может помочь что-то другое. Главное - не опускать рук и искать пути собственного спасения».

- Я начал делать те элементы, которые делал до инсульта, -

говорит Игорь Анатольевич.

Марина ЛИТВИНОВА.

Фото автора.





P.S. Игорь Григорович благодарит врачей Мариупольской горбольницы № 5 за квалифицированную помощь на первом самом сложном этапе болезни и всех друзей и знакомых, которые были рядом с ним в этот тяжелый период и оказывали моральную поддержку.