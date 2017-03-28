Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств

28.03.2017 22:15

Министерство здравоохранения обнародовало список лекарств, которые можно получить бесплатно или с небольшой доплатой по программе «Доступные лекарства». Как говорится в сообщении на сайте ведомства, эти лекарства предназначены для людей, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма или диабет 2 типа.

В программе участвуют следующие лекарства:

Сердечно-сосудистые заболевания:

Амиодарон (Amiodarone)

Амлодипин (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапамил (Verapamil)

Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)

Спиронолактон (Spironolactone)

Фуросемид (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Эналаприл (Enalapril)

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопидогрел (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бисопролол (Bisoprolol)

Бронхиальная астма:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонид (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Диабет II типа:

Метформин (Metformin)

Гликлазид (Gliclazide)

Для того чтобы купить лекарства, участвующие в программе нужно иметь выписанный рецепт, в котором должно быть указано непатентованное название (действующее вещество лекарства). Он должен быть правильно оформлен. Без рецепта лекарства по программе «Доступные лекарства» получить невозможно.

После получения рецепта пациент может получить указанное в нем лекарство в аптеке, которая участвует в программе (на участие аптеки в программе будет указывать специальный стикер). При этом какие-то лекарства будут доступны бесплатно, а за какие-то придется доплатить — это зависит от цены на конкретное торговое название лекарства. Если лекарства не откажется в наличии в этой аптеке, можно будет поискать его в другой — тоже участвующей в программе аптеке.

Источник Факты.