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Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
01.04.2017 20:24
Если у вас резко повысилось давление, вам поможет правильное дыхание. Всего-навсего в течение 2-3 минут при каждом выдохе надо задержать дыхание на 7-9 секунд. Так просто можно снизить давление на 30 единиц.
Фото: vrutmilife.com
Теги: Донбасс, здоровье, давление, таблетки
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