Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)

01.04.2017 20:24

Если у вас резко повысилось давление, вам поможет правильное дыхание. Всего-навсего в течение 2-3 минут при каждом выдохе надо задержать дыхание на 7-9 секунд. Так просто можно снизить давление на 30 единиц.