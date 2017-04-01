Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
Как остановить кровотечение за 10 секунд
01.04.2017 10:47
Это может произойти когда угодно: во время приготовления пищи, работ в саду, ремонта или на пикнике… Порез — штука не смертельная, конечно, но очень неприятная.
Первое, что приходит на ум, — это скорее найти что-то подходящее, чем можно перевязать рану. Но даже в этом случае кровь будет продолжать течь. «Так Просто!» знает натуральное средство для мгновенной остановки кровотечения.
Обычная паприка обладает невероятными коагуляционными свойствами (способностью свертывать кровь). Эту специю можно найти на любой кухне.
Процедура довольно проста: просто посыпь ранку порошком паприки и прижми тканью. Кровотечение остановится в кратчайшие сроки. Также паприка обладает противомикробными свойствами и не позволит инфекции попасть на поврежденный участок.
Этот способ может существенно помочь, когда доступ к аптечке ограничен: в экстремальных условиях или походе, например. Так что, отправляясь осваивать неизведанные территории и покорять новые вершины, прихвати с собой пакетик молотой паприки: и пищу приправить можно будет, и первую помощь оказать!
Фото: https://takprosto.cc
Теги: Донбасс, здоровье, ранение, кровотечение, остановка
Читайте также:
- Улыбнись морскому котику в ответ!
- В Донецке рассказали о состоянии потерпевших при ограблении банка
- Хирурги вытащили из головы солдата неразорвавшуюся пулю
- Фото дня: в США преданный пёс лёг в больницу вместе с раненым солдатом
- В Торезе учат улыбаться «вечных детей»
- "Царская" болезнь выбирает жертв без титулов
- В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП15:25
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко14:25
- В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов14:06
- Мариупольцы замерзли, хотят отопления и горячей воды 13:45
- Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности13:05
- Адское "перемирие" вблизи Мариуполя: оккупанты уничтожают Водяное и Широкино сильнейшими ударами из ракетных комплексов и БМП10:25
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- В Бахмутском районе увеличили размер помощи: до 10 тыс. грн за поврежденный обстрелами дом09:25
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены17:35
- Пользователи фитнес-браслетов Samsung жалуются на ожоги17:15
- В правительстве готовятся прикрыть сотни антиукраинских сайтов16:55
- Власти наносят очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины16:25
- Ужасная авария с школьным автобусом в Швеции: трое погибших16:05
- «На зарплату тысячу долларов в месяц не просто найти желающих год зимовать в Антарктиде»15:45
- В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП15:25
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- Смотрите матч «Донбасс» - «Кременчук» на телеканале XSPORT14:45
- Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко14:25
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)