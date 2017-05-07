Все рубрики раздела
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Про які хвороби свідчить герпес?22:48
- КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ ПОВТОРНО20:10
- Як назавжди забути про мозолі?14:09
- Мед і кориця лікують три хвороби08:30
- Эти продукты восстанавливают кости, зрение и улучшают память на 70%!22:45
- ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНАМ В «ЭТИ ДНИ»21:15
- Каждый боец в АТО сможет провериться на ВИЧ-СПИД19:17
Язык — зеркало организма. Посмотри на свой язык и узнай о своих болезнях
Язык — уникальная часть тела, которая так необходима каждому из нас. С его помощью мы общаемся, употребляем пищу, поддерживаем здоровье полости рта и даже можем узнать о состоянии всего организма. Посмотрев на язык опытный врач может сказать тебе о том, как окружающая среда, диета и образ жизни влияет на состояние твоего тела. Если у тебя под рукой есть зеркало — можешь воспользоваться им прямо сейчас и узнать всю правду о своем здоровье!
Здоровый язык
Цвет «здорового» языка всегда равномерно розовый, а сам орган влажный, без налета, пятен, бороздок и язвочек. Это указывает на то, что желудок и пищеварительная система здоровы и хорошо функционируют в процессе переваривания пищи.
Налет на языке
1. Легкий белый
Такой язык свидетельствует о проблемах с печенью или желудочно-кишечным трактом. Поскольку по одному этому признаку установить точный диагноз невозможно (это может быть как пониженная кислотность так и язва желудка), лучше обратиться к врачу.
2. Толстый слой белого налета
Если у тебя язык покрыт толстым слоем белого налета — это нехороший признак того, что некоторые системы в организме не могут полноценно выполнять свои физиологические функции в поддержании здоровья. Так же это может означать наличие вирусной инфекции.
3. Желтый
Этот вид налета свидетельствует о болезнях печени или желчного пузыря. Так же может быть признаком застоя еды в организме и плохого пищеварения.
4. Неравномерно окрашенный, покрытый бороздками язык
«Географический» язык — верный признак желудочно-кишечных заболеваний. Если бороздки настолько глубокие, что похожи на трещинки — это свидетельствует о повышенном содержании сахара в крови. Установить точный диагноз поможет врач.
Цвет языка
1. Бледно-белый язык
Язык белого или бледного цвета — скорее всего признак проблем, связанных с пищеварительной системой. Такой цвет органа зачастую сопровождается жидким стулом, холодными руками или ногами, усталостью или вздутием живота.
Чрезвычайно бледный, сухой язык также может указывать на дефицит крови, который как правило сопровождается чувством тревоги, головокружением, нарушением памяти, бессонницей, потрескавшимися губами или анемией.
2. Красный язык
Ярко-красный язык почти всегда указывает на наличие инфекции в организме. Красные точки на языке могут указывать на температуру или воспаление в крови. У детей таким образом может проявляться иммунный ответ на инфекцию.Темно-красный цвет – признак проблем с почками или интоксикации организма.
3. Язык с красным кончиком
Кончик языка также известен как область сердца. Учитывая этот факт, красный кончик языка без каких-либо признаков болезни может указывать эмоциональные потрясения.
4. Язык, красный по краям
Такой цвет языка свидетельствует о чрезмерном потреблении пряной или жирной пищи, а так же алкоголя. Еще по мнению восточной медицины таким же образом может проявляться результат давнего гнева или обиды.
5. Фиолетовый язык
Чаще всего такой цвет вызван дефицитом витамина В2. Так же может наблюдаться у женщин, которые имеют очень сложные менструальные циклы или у людей, испытывающих хроническую боль.
6. Синюшный язык
Если у тебя синюшный язык — это сигнал в срочном порядке обратиться к врачу. Он свидетельствует о том, что в ткани поступает недостаточное количество кислорода. Также может быть признаком развития сердечных заболеваний, пораженных кровеносных сосудов, дисфункции сердца или дыхательных путей.
7. Желтый язык
Если желтизна языка не проходит долгое время, то она является признаком болезней печени или желчного пузыря. Передняя часть языка желтого цвета — верный признак гепатита.
8. Зеленковатый язык
Темный или зеленоватый налет может появиться при сильном отравлении организма, в том числе алкогольном.
8. Зеленковатый язык
Темный или зеленоватый налет может появиться при сильном отравлении организма, в том числе алкогольном.
Источник vajnoe.com
Теги: Донбасс, болезни, язык
- Захарченко отказался комментировать заявление Москаля об убийстве донецким депутатом человека
- Ультиматум оппозиции: 48 часов на отставку правительства
- Президент Украины дал откровенное интервью известному публицисту (ВИДЕО)
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- Судьбу конституционной реформы будет решать донецкий судья
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- Порошенко рассказал, что будет с Коломойским в случае невозврата кредитов «Приватбанка»16:50
- Украинские военкоматы готовятся к призыву офицеров запаса - выпускников военных кафедр16:40
- Коррупция в армии: последовали громкие увольнения16:28
- Порошенко и Меркель обсудят давление на РФ и европейский вектор Украины16:12
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- В Украине нашли дешевую замену российскому газу 15:30
- Первая леди Украины получила работу на телеканале "Украина" (ВИДЕО)15:25
- Голозадого пранкера Седюка выпустили под личные обязательства15:15
- Организаторы Евровидения прокомментировали инцидент с Седюком15:05
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Дипломат рассказал, как на самом деле Трамп обманул весь мир, прикрывшись встречей с Климкиным
- Трамп сделал важное заявление об отношениях Украины и России после встреч с Климкиным и Лавровым
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!