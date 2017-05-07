Язык — зеркало организма. Посмотри на свой язык и узнай о своих болезнях

07.05.2017 08:00

Язык — уникальная часть тела, которая так необходима каждому из нас. С его помощью мы общаемся, употребляем пищу, поддерживаем здоровье полости рта и даже можем узнать о состоянии всего организма. Посмотрев на язык опытный врач может сказать тебе о том, как окружающая среда, диета и образ жизни влияет на состояние твоего тела. Если у тебя под рукой есть зеркало — можешь воспользоваться им прямо сейчас и узнать всю правду о своем здоровье!

Здоровый язык

Цвет «здорового» языка всегда равномерно розовый, а сам орган влажный, без налета, пятен, бороздок и язвочек. Это указывает на то, что желудок и пищеварительная система здоровы и хорошо функционируют в процессе переваривания пищи.

Налет на языке

1. Легкий белый

Такой язык свидетельствует о проблемах с печенью или желудочно-кишечным трактом. Поскольку по одному этому признаку установить точный диагноз невозможно (это может быть как пониженная кислотность так и язва желудка), лучше обратиться к врачу.

2. Толстый слой белого налета

Если у тебя язык покрыт толстым слоем белого налета — это нехороший признак того, что некоторые системы в организме не могут полноценно выполнять свои физиологические функции в поддержании здоровья. Так же это может означать наличие вирусной инфекции.

3. Желтый

Этот вид налета свидетельствует о болезнях печени или желчного пузыря. Так же может быть признаком застоя еды в организме и плохого пищеварения.

4. Неравномерно окрашенный, покрытый бороздками язык

«Географический» язык — верный признак желудочно-кишечных заболеваний. Если бороздки настолько глубокие, что похожи на трещинки — это свидетельствует о повышенном содержании сахара в крови. Установить точный диагноз поможет врач.

Цвет языка

1. Бледно-белый язык

Язык белого или бледного цвета — скорее всего признак проблем, связанных с пищеварительной системой. Такой цвет органа зачастую сопровождается жидким стулом, холодными руками или ногами, усталостью или вздутием живота.

Чрезвычайно бледный, сухой язык также может указывать на дефицит крови, который как правило сопровождается чувством тревоги, головокружением, нарушением памяти, бессонницей, потрескавшимися губами или анемией.

2. Красный язык

Ярко-красный язык почти всегда указывает на наличие инфекции в организме. Красные точки на языке могут указывать на температуру или воспаление в крови. У детей таким образом может проявляться иммунный ответ на инфекцию.Темно-красный цвет – признак проблем с почками или интоксикации организма.

3. Язык с красным кончиком

Кончик языка также известен как область сердца. Учитывая этот факт, красный кончик языка без каких-либо признаков болезни может указывать эмоциональные потрясения.

4. Язык, красный по краям

Такой цвет языка свидетельствует о чрезмерном потреблении пряной или жирной пищи, а так же алкоголя. Еще по мнению восточной медицины таким же образом может проявляться результат давнего гнева или обиды.

5. Фиолетовый язык

Чаще всего такой цвет вызван дефицитом витамина В2. Так же может наблюдаться у женщин, которые имеют очень сложные менструальные циклы или у людей, испытывающих хроническую боль.

6. Синюшный язык

Если у тебя синюшный язык — это сигнал в срочном порядке обратиться к врачу. Он свидетельствует о том, что в ткани поступает недостаточное количество кислорода. Также может быть признаком развития сердечных заболеваний, пораженных кровеносных сосудов, дисфункции сердца или дыхательных путей.

7. Желтый язык

Если желтизна языка не проходит долгое время, то она является признаком болезней печени или желчного пузыря. Передняя часть языка желтого цвета — верный признак гепатита.

8. Зеленковатый язык

Темный или зеленоватый налет может появиться при сильном отравлении организма, в том числе алкогольном.

8. Зеленковатый язык

Темный или зеленоватый налет может появиться при сильном отравлении организма, в том числе алкогольном.

Источник vajnoe.com