Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Каждый боец в АТО сможет провериться на ВИЧ-СПИД

07.05.2017 19:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Каждый боец в АТО сможет провериться на ВИЧ-СПИД

Каждый военнослужащий в районе АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД. Оно нацелено на раннюю диагностику. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп. При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности.

"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тысяч единиц иммунохроматических одноступенчатых тестов", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО Эдуард Хорошун.

 

Источник: http://sprotyv.info 

 



Теги: Донбасс, СПИД, ВИЧ, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх