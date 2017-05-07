Каждый боец в АТО сможет провериться на ВИЧ-СПИД

07.05.2017 19:17

Каждый военнослужащий в районе АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД. Оно нацелено на раннюю диагностику. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп. При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности.

"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тысяч единиц иммунохроматических одноступенчатых тестов", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО Эдуард Хорошун.

Источник: http://sprotyv.info